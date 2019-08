Lopen van Leiden naar Nijmegen: Julie en Heleen halen 5.250 euro op voor kankeronderzoek

Woensdagmiddag kwamen ze aan in Nijmegen en wisten daarmee 5.250 euro in te zamelen. Julie Visser uit Amsterdam kreeg op haar 22e borstkanker en is in Leiden behandeld. Zij is inmiddels vijf jaar tumorvrij. Heleen van de Leur kreeg op haar 23e te maken met het uiterst zeldzame tongkanker. Na een tongreconstructie, diverse bestralingen en behandelingen in het Radboud UMC moest ze opnieuw leren eten en praten.

Heleen en Julie kennen elkaar van een zangkoor voor studenten in Amsterdam en besloten een half jaar geleden om voor het goede doel van het ziekenhuis in Leiden naar ziekenhuis in Nijmegen te gaan lopen.

De twee liepen woensdag het laatste stuk van hun inzameltocht met familie en vrienden. Dat stuk ging van Elst naar Nijmegen. Bij het Radboudumc werd het tweetal onthaald door personeel, onder wie onderzoeker Bart Kiemeney van het Radboud Oncologie Fonds, die onlangs nog de route van de Tour de France fietste om aandacht te krijgen voor onderzoek naar kanker. Behalve de cheque ter waarde van 5.250 euro was er ook nog taart voor de dames.

'Het was een heel fijne ervaring en heel fijn om het samen met Heleen te doen',zegt Julie bij aankomst. Zwaar was het soms wel. 'Sommige dagen ging het fluitend en andere dagen op het tandvlees', lacht Heleen.