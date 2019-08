VIDEO | Zeldzame bamboemaki geboren in Apenheul

Beschuit met muisjes in de Apenheul: de dierentuin in Apeldoorn heeft een bamboemaki verwelkomd. De geboorte was vorige week al, maar is nu pas bekendgemaakt. De komst van de kleine is bijzonder, want de bamboemaki is een bedreigde diersoort.

In het wild leven nog enkele duizenden bamboemaki's. Hun oorspronkelijke leefgebied, het Afrikaanse eiland Madagascar, is de laatste jaren een stuk kleiner geworden. De lokale bevolking ontbost gebieden om er rijstvelden aan te leggen.

De nieuweling in de Apenheul is alweer de zevende bamboemaki in de groep. In juni werd er al een kleintje geboren en vorig jaar waren er ook twee geboorten. Naast de vier kinderen maken nog twee vrouwtjes en één mannetje deel uit van de familie.

Geslacht nog onbekend

Of de kleine een jongetje of meisje is, is nog niet bekend. 'Het zijn vrij harige dieren', legt woordvoerster Marlous ten Berge uit. 'We moeten dus wat geluk hebben om nét een keertje tussen de benen te kunnen kijken. We pakken de dieren sowieso niet zomaar op om het geslacht te weten te komen. We laten ze hun eigen leven leiden.'

De bamboemakivrouwtjes worden heel beschermend, wanneer ze moeder worden. 'Wanneer een verzorger iets te dichtbij komt, kan de moeder een geluid maken waarmee ze aangeeft dat de verzorger meer afstand moet houden van kind', zegt Ten Berge. 'Maar de bezoekers kunnen de kleine gelukkig toch heel goed zien.'