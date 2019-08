LEGO gezocht voor een gezinshuis

Wij zijn sinds een paar maanden met een gezinshuis in Veessen een dorpje naast Vorchten begonnen. We hebben zelf een gezin met 3 meiden. Naast onze eigen dochters hebben wij besloten dat wij meer kinderen een veilige plek willen bieden. We vangen nu kinderen op die niet meer thuis kunnen wonen en bijvoorbeeld een zorgvraag hebben. Wij zorgen voor een veilige basis waarin zij goed kunnen opgroeien. In een regulier pleeggezin lukt het niet altijd. Wij zijn niet perfect maar met de nodige ervaring in zorg kunnen wij de kinderen wel een goede basis geven.

Onze jongste dochter is 8 dus we voelde ruimte om ook andere kinderen te helpen. Inmiddels hebben wij twee jongens in huis die ontzettend graag met LEGO spelen. Zijn er mensen die nog LEGO over hebben zodat deze kinderen kunnen lekker kunnen spelen?



Kunt u het gezin helpen? Kom het vandaag live brengen naar onze radio studio in Vorchten: Multifunctioneel centrum MFC De Verbinding op de Kerkweg.

