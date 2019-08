D66 Berkelland: aanrijdingen wild nieuwe N18 moeten omlaag

De fractie van D66 in de gemeente Berkelland wil dat het college er bij Rijkswaterstaat op aandringt maatregelen te nemen om het aantal wildaanrijdingen op de nieuwe N18 te verminderen. De partij heeft al een paar keer vragen over het onderwerp gesteld

In de eerste helft van 2019 zijn er 16 aanrijdingen met wild geweest en dat is veel meer dan in 2018. D66 wil dat er maatregelen genomen worden. De partij zegt veel reacties van verontruste Berkellandse inwoners gehad te hebben over de verkeersveiligheid.

Vertrouwen in Rijkswaterstaat

Het college wil de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat niet overnemen. Rijkswaterstaat is wegbeheerder van de N18 en heeft een gedeelde verantwoordelijkheid voor onderhoud en veiligheid. 'Rijkswaterstaat heeft bij het project N18 een omgevingsmanager die contact onderhoudt met de buurt- en belangenverenigingen. Wij hebben geen signalen ontvangen dat Rijkswaterstaat hierin tekortschiet of geen actie onderneemt het aantal wildaanrijdingen zoveel mogelijk te voorkomen,' schrijft het college. Het college zegt er vertrouwen in te hebben in de aanpak van Rijkswaterstaat.

Wat is de oorzaak van de toename in aanrijdingen?

Daarnaast schrijft het college dat het aantal wildaanrijdingen in de gehele Achterhoek toeneemt en dat die toename verschillende oorzaken kan hebben. Zo rijdt er meer verkeer over de nieuwe N18 dan over de oude N18 en door de droogte gaat wild op zoek naar water. Volgens de gemeente moet eerst onderzocht worden waardoor het aantal aanrijdingen stijgt, voordat er maatregelen genomen worden.

'Het plaatsen van extra afrastering kan bijvoorbeeld het probleem verplaatsen of zelfs verergeren, terwijl extra watervoorzieningen misschien wel

helpen. Wij hebben vertrouwen in Rijkswaterstaat dat zij werken aan de meest passende maatregelen', aldus het college.

D66 is niet tevreden met de antwoorden en bekijkt nog welke acties ze kan ondernemen.



