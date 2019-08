Geen zorgen bij Gelderse stadions over veiligheid

Bij de grote voetbalstadions in Gelderland zijn geen zorgen over de veiligheid van de dakconstructies naar aanleiding van het voorval in Alkmaar. Daar veroorzaakte noodweer zaterdag grote schade aan het stadion van AZ. Extra maatregelen in Gelderland zijn niet nodig.

In Alkmaar stortte een deel van het dak in door rukwinden. Omdat het stadion op dat moment leeg was, vielen er geen slachtoffers. Meerdere onderzoeken moeten duidelijk maken of de constructie wel stevig genoeg was. Mogelijk maakten de zonnepanelen het dak te zwaar.

'Degelijk en stevig'

NEC laat weten dat het dak van het Goffertstadion in Nijmegen tweemaal per jaar een controle ondergaat; eenmaal door medewerkers van de gemeente en eenmaal door de club zelf. NEC neemt dan ook geen extra maatregelen.

De Graafschap wijst erop dat er bij keuringen van stadion De Vijverberg in Doetinchem nooit mankementen zijn aangetroffen. 'Ons stadion is degelijk en stevig', aldus een woordvoerder.

Ook stadion GelreDome ziet 'absoluut geen reden tot paniek'. Directeur Hèrald van de Bunt stelt dat de bouwkundige staat van het uit 1998 stammende stadion ook regelmatig een controle ondergaat.

Extra onderzoek in Breda

Buiten Gelderland is het incident in Alkmaar wel aanleiding voor extra onderzoek. NAC gaat de constructie van een deel van het dak van het Rat Verlegh Stadion nog eens goed bekijken, omdat de Bredase club er in november zware videoschermen aan hangt.