Droogte Achterhoek helpt archeologen geschiedenis te vinden

door Melanie Lokate

Een groep enthousiastelingen gaat maandag het veld in, op zoek naar de geschiedenis in de bodem. Zonder schop, troffel of kwastje, maar mét een drone. Johan Stekelenburg heeft al een paar jaar zo'n onbemand vliegtuigje en weet inmiddels waarnaar hij moet kijken. Samen met de mannen van Heemkundige Vereniging Old Sillevold, archeoloog Gerard Beekema en André Kaminski van de Stichting Achterhoek weer Mooi staat hij op de grens van een bosrand en een weiland, in het buitengebied van Halle.

Donkere lijnen geven oude sloot Nijengraeff weer

'Ik wil wel het zicht op de drone houden', zegt Johan. 'Dus laten we iets die kant op lopen.' Als de locatie gevonden is, klinkt het gezoem van de drone. 'Ja, kijk de lijnen zie je goed', zegt Kaminski.

Ze kijken op de tablet naar de beelden van de drone. Inmiddels is de drone nergens meer te bekennen, maar op de tablet is te zien dat hij boven het weiland vliegt. 'Hier zie je de lijnen die we vorige week ontdekten', legt Kaminksi uit. 'Het is de loop van de oude sloot de Nijengraeff.'

Bekijk de reportage (de tekst gaat verder onder de video):



Op de dronebeelden is te zien dat er een hele donkere lijn door het weiland loopt. 'We hebben dit nu in deze kaart ingetekend en zo leren we stukje bij beetje steeds meer over onze geschiedenis'. Kaminski laat een kaartje van het gebied zien, waarin een dikke rode lijn is ingetekend. 'Deze beek takte vroeger aan op de Beneden Slinge.'



Bron: Johan Stekelenburg - Endro

'Mijn hart gaat sneller kloppen'

De mannen bekijken keer op keer een andere locatie. 'Vorig jaar hebben we 22 locaties bekeken', zegt archeoloog Gerard Beekema. 'Je ziet echt dat de droogte heel veel bloot legt en daar gaat mijn hartje echt sneller van kloppen', lacht hij.

De volgende stop is kasteel De Lichtenberg, net buiten Silvolde. Ze staan inmiddels bij een akker waarop mais zijn best doet om te groeien. Als je niet beter zou weten, zou je denken dat de plant er op sommige stukken heel slecht bij staat. Maar het verschil in hoogte geeft de eeuwenoude geschiedenis weer.

Als kind fascineerde het Gerard al dat hier, op de maisakker, ooit een kasteel gestaan heeft en het heeft tot op heden nooit losgelaten. Het is dan ook mooi om te zien dat hij, nu de drone ingezet kan worden, zo blij is als dat kind van vroeger. 'Je ziet gewoon steeds weer nieuwe dingen. Dat is echt super. Door de inzet van de drone kunnen we namelijk zien dat er zowel een binnen- als een buitengracht heeft gelegen'.

Inzet drone heeft meerdere doelen

De mannen staan iedere keer vol passie en liefde voor de geschiedenis en de Achterhoek op de locatie te kijken. Maar ze doen dat niet voor niets. 'We vinden met zijn allen hier in de Achterhoek dat het coulissenlandschap de kip met de gouden eieren is. We zijn er trots op en vinden het een uniek product', legt Kaminksi uit.

'We moeten dit duurzaam veilig stellen en daarom willen we zoveel mogelijk met de drone in beeld brengen. We willen dus aan de ene kant landschapselementen zichtbaar maken, maar aan de andere kant kunnen we nu door de droge periode zien wat de verdroging aan archeologie oplevert', zegt hij. 'En we doen het toch om de geschiedenis ook vast te leggen voor toekomstige generaties', vult Beekema aan.