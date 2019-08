Loslopende stier in Ede doodgeschoten: 'Verdoven lukte écht niet'

De loslopende stier naast de N224 bij Ede is maandag doodgeschoten. Dat bevestigt de gemeente Ede. Het dier, dat deel uitmaakte van een kudde van een boer in de buurt, liep al langere tijd los rond en zorgde voor een onveilige situatie.

Acties van de eigenaar, boa's en Natuurmonumenten om het dier terug te lokken naar zijn wei haalden niets uit. Zondagavond en maandag hadden diverse pogingen daartoe geen effect.

Tegen het eind van de ochtend bleek dat de stier niet wilde terugkeren naar zijn leefgebied, maar zich telkens richting de provinciale weg begaf. Daarmee bleef het gevaar bestaan dat het dier opnieuw op de weg terecht zou komen, stelt de gemeente Ede.

Doodgeschoten

Om de verkeersveiligheid te waarborgen is, in overleg met de faunabeheerders, de beslissing genomen de stier dood te schieten. Dit is gedaan door een jager die deelneemt aan de valwildregeling. De valwildregeling is er voor de afhandeling van aangereden wild. Uitgebroken vee, zoals deze stier valt ook onder dezelfde ontheffing.

Een veearts van Burgers' Zoo die hielp bij de situatie, stelt dat het dier verdoofd kon worden als de reddingswerkers dertig tot veertig meter bij de stier in de buurt konden komen. 'Maar dat lukte écht niet', weet Willy van Ark, boswachter van Natuurmonumenten. 'Hij hield alles van een afstand in de gaten, hij was ontzettend schuw. Daardoor zat er steeds zo'n zestig meter tussen ons en het dier.'

Stressvolle situatie

Volgens boer en eigenaar van de stier, Peter van Geneijgen was het beest zo bang, omdat hij weg was van de groep. 'Het was nog een jonge stier van 2,5 jaar oud die niet goed wist hoe hij zich alleen moest redden.'

Natuurmonumenten zegt dat de stier zelf ook leed onder de stressvolle situatie. 'Het is een gezamenlijke beslissing geweest tussen de boer, faunabeheer en de gemeente', laat Natuurmonumenten weten.

