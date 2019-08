Bokser Peter M. krijgt 60 uur werkstraf voor bedreiging en mishandeling

De Arnhemse bokser Peter M. is veroordeeld tot 60 uur werkstraf voor bedreiging, vernieling, mishandeling en verboden wapenbezit. In 2017 bedreigde hij zijn ex-vriendin en mishandelde haar vader.

De amateurbokser dreigde zijn inmiddels ex-vriendin en haar ouders te vermoorden als ze zou weggaan 'en er een andere man gaat komen'. Hij schopte en sloeg de vader van de vrouw en duwde tegen een gereedschapskist, die het slachtoffer tegen zijn hoofd kreeg.

Hoger dan de eis

Ook vernielde M. meubilair van zijn ex. Toen zij in augustus 2017 haar spullen uit hun woning wilde verhuizen, zag ze dat de meubels die ze zou meenemen, beklad waren met een watervaste stift. Verder was hij in het bezit van verboden werpsterren en boksbeugels.

De rechtbank legt een hogere straf op dan de 30 uur werkstraf die de officier van justitie twee weken geleden had geëist.

M., die naar de Olympische Spelen in Tokio wil, deed in juni nog mee aan de Europese Spelen in Minsk. Bij de Olympische Spelen van Rio in 2016 strandde hij in de achtste finale.

Zie ook: Werkstraf geeist tegen bokser Peter M.