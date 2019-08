Op Reces Met | 'Arnhemse politiek trekt onvoldoende les uit het verleden'

De Arnhemse politiek trekt onvoldoende les uit het verleden. In het stadhuis zijn opportunisme en gespeelde verontwaardiging nog aan de orde van de dag, stelt fractievoorzitter Daniël Becker van de ChristenUnie in de eerste aflevering van 'Op Reces Met'. Daarin blikken we met alle Arnhemse fracties terug op het politieke jaar.

door Huibert Veth

De wil om samen te werken ontbreekt volgens Becker (41) binnen de Arnhemse politiek. 'Ik maak er zelf deel van uit, maar het lukt me moeilijk om de huidige sfeer te doorbreken', zegt Becker, die sinds 2014 in de Arnhemse gemeenteraad zit en sinds 2018 fractievoorzitter is van de ChristenUnie.

Dieptepunt

Hij zag van nabij hoe een vernietigend rapport de Arnhemse bestuurscultuur met de grond gelijk maakte. Er was volgens het rapport sprake van een 'negatieve bestuurscultuur'. De presentatie van het rapport, dat vooral de vinger wees naar twee wethouders, noemt Becker 'een dieptepunt'. En sindsdien is er volgens de fractievoorzitter te weinig veranderd.

‘De verdeeldheid in de raad is zo groot dat het eerder een kakofonie van wensen is dan dat het een raad is die duidelijk maakt wat er moet gebeuren.’

'Er zijn dit jaar onvoldoende lessen getrokken uit de goede adviezen die het rapport ook in zich had. Momenten waarin we bijvoorbeeld met alle fractievoorzitters nog eens naar de kritiek keken, zijn er niet geweest.' Dat is volgens Becker wel een beetje gangbaar in de politiek. 'Er komt een rapport. Daar vinden we met zijn allen iets van, en vervolgens gebeurt er weinig.'

Onbegrip

Er gebeurde echter meer dan genoeg toen Becker eerder dit jaar in een interview in de Gelderlander begrip toonde voor Arabische jongeren die luidkeels hun afkeuring uitspreken over een kortgerokt meisje dat boodschappen gaat doen. Het leverde Becker veel onbegrip en negatieve reacties op.

'Ik vond het gedrag van die jongens ook niet wenselijk', zegt Becker daar nu over. 'Maar heb eens oog voor de ander. En kijk dus ook eens goed naar die jongeren die zich zo opstellen naar zo'n meisje.'

'De normale maatschappij was mij vreemd'

De voorman van de Arnhemse ChristenUnie groeide zelf op in een 'bijzonder gezin in een afgeschermde christelijke omgeving'. Becker: 'De normale maatschappij was mij vreemd. Popmuziek kende ik niet. Vanuit een beschermd nest ben ik in de wereld neergeplonsd. Dat heeft mij slecht voorbereid op mijn rol als man en vader.'

Hij merkte in zijn omgeving hoe geloofsradicalisering op de loer kan liggen. 'Gelukkig hebben we in Nederland geen radicale christelijke cultuur die gevaarlijk is', vervolgt Becker. Maar daar zit voor hem wel de herkenning in wat die Arabische jongeren meemaken. 'Daarom trok ik in dat artikel de vergelijking met moslimjongeren die denken dat ze de rest van hun omgeving moeten plooien naar hun denkbeelden.'

Leren van zwakkeren

'Het is mijn ervaring dat je juist kunt leren van de zwakkeren om je heen', vervolgt de fractievoorzitter. In zijn functie verkiest hij er dan ook voor om vooral te luisteren. 'Ik ben er dit jaar steeds beter in geworden om te zwijgen en meer op de achtergrond te staan. Volgens mij is dat een waardevolle eigenschap voor een goede leider.' Een sterke leider maakt anderen zwak, is de opvallende mening van Becker.

Als vicevoorzitter van de gemeenteraad zou hij wel wat meer steun willen ervaren van zijn collega's. 'Het is lastig om een debat te leiden als de gemoederen hoog oplopen. Een steuntje in de rug van een ander raadslid is dan wel fijn.'

