VIDEO | Voor het eerst reageerde Curovic niet, niemand wist dat hij zo ziek was

De alarmbellen gingen af toen Curovic niet reageerde op berichten van oud-ploeggenoten en mensen binnen Vitesse. De Serviër was afgelopen zaterdag jarig en ontving traditiegetrouw veel berichten uit de Vitesse-geledingen. 'Voor het eerst reageerde hij niet. Veel jongens die ik heb gesproken vonden dat vreemd, want hij reageerde altijd op app-berichten vanuit Holland', zegt hoofd scouting Marc van Hintum, die met Curovic samenspeelde.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Via de poort van Papendal kom je uit bij de receptie van Vitesse. Als je goed om je heenkijkt, kun je haast vanuit elk hoekje van het trainingscomplex een verwijzing vinden naar de lichting van Dejan Curovic.

Dejan was een gangmaker, hij had veel humor maar was ook een winnaar Edward Sturing

Namen als Edward Sturing, Nikos Machlas en John van den Brom speelden samen met Curovic. 'Ik speelde zes jaar met hem samen, we boekten teleurstellingen en succes samen. Dejan was een gangmaker, hij had veel humor maar hij was ook een winnaar', vertelt Sturing. 'Als we een goed resultaat boekten, gingen we in Arnhem naar Café de Schoof. Dejan praatte in gebrekkig Nederlands de avond aan elkaar. Hij was dan wel op zijn best. Hij was zeer populair bij iedereen.'

Introvert en extravert

'De momenten in de kleedkamer waren iconisch', aldus Van Hintum. 'Hij zei dan altijd: give me the ball en go home. Zoveel zelfvertrouwen had hij. Dan was hij heel extravert en kon hij gangmaker zijn, het andere moment zat hij weer stil in een hoekje. Hij was een echte topsporter. Nikos Machlas werd topscorer toen hij samen speelde met Curovic. 'Ik denk dat ik Dejan nog beter vond dan Machlas, maar de Machlas kreeg de toptransfer', zegt Van Hintum.

'Niemand wist dat hij zo ziek was'

Curovic overleed aan de gevolgen van leukemie. 'Niemand wist dat hij zo ziek was', zegt Van Hintum.

Het contact vanuit de club was erg goed, getuige de memorabele momenten de afgelopen jaren. Moest er een monument komen voor oud-Monnikenhuizen, dan deed Curovic de onthulling. Vitesse won de KNVB-beker en wederom was daar de iconische nummer 14 die de beker overhandigde aan aanvoerder Guram Kashia.

In het duel met PEC Zwolle van komende vrijdag wordt uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van Dejan Curovic. Vitesse draagt onder meer rouwbanden.