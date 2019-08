Minister bezoekt extreem droge Achterhoek

Zo gaat Van Nieuwenhuizen onder meer langs bij natuurgebied het Korenburgerveen in Winterswijk, waar door de droogte al diverse planten- en dierensoorten zijn verdwenen. Ook brengt ze een bezoekje aan de boerderij van Henk Rougoor in Varsseveld. 'Zo kan de minister zien waar de droogte allemaal toeslaat', aldus Rougoor. 'Ook in de agrarische sector is het extreem.'

Voor het tweede jaar op rij is het bij Waterschap Rijn en IJssel net zo droog als in 1976. Dat jaar is landelijk gezien het droogste jaar ooit gemeten. Hoewel door het wisselvallige weer de gevolgen van de droogte per regio sterk verschillen, heeft het neerslagtekort in de Achterhoek de waarden uit 1976 na vorig jaar opnieuw bereikt.

Henk Rougoor over de droogte:

En dat is te merken, zegt Rougoor. 'Ik ben voor mijn vee al op 1 augustus aan de wintervoorraad begonnen. Normaal gesproken beginnen we daar pas 1 november aan.' Vanwege het onttrekkingsverbod kan Rougoor ook maar mondjesmaat zijn land nat houden. 'Een deel kon ik besproeien. Daar herstelt het land zich nu ook langzaam weer, maar de andere helft is één dorre vlakte. Dat komt dit jaar ook niet meer goed'.

Maisvelden compleet verloren

Dat geldt ook voor zijn maisvelden. 'Waar ik heb kunnen sproeien, staat ze nu tot drie meter in de hoogte. Het deel dat ik niet heb kunnen besproeien, staat nu maar anderhalve meter hoog. Het is nu wel weer wat gaan bloeien, dus mensen denken dan dat het wel meevalt. Maar er zit gewoon geen kolf aan. Dat gedeelte is dus compleet verloren.'

Dijkgraaf Pieper zal met minister Van Nieuwenhuizen ook in gesprek gaan over de maatregelen die in de toekomst nodig zijn. 'We moeten kijken wat we aan het waterhuishoudingssysteem kunnen gaan doen. Er moet wel iets gebeuren', verzekert boer Rougoor, die zelf ook bestuurslid is van het waterschap. 'Je kunt zeggen dat je het regenwater beter moet opvangen, maar dan moet er wel regen vallen. En als het valt, ligt er niet opeens een grote bak met een zeil waar je water in kunt opvangen. Daar moet iets op bedacht worden.'

Meer plekken

Naast het Korenburgerveen en het land van Henk Rougoor gaat de minister nog langs bij de stuw bij de Pallandtsbrug in Varsseveld. Ze sluit het bezoek af bij het waterwingebied Corle bij Winterswijk.