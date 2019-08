Kinderkamp Kneuterkamp is op zoek naar houten pallets

Foto: Kneuterkamp

Wij 50 vrijwilligers draaien al jaren het kinderkamp Kneuterkamp in Doetinchem nu heeft onze pallet leverancier gezegd het niet meer mee te willen doen. We hebben alles geregeld alleen ontbreken de pallets nog. Welk bedrijf of particulier kan en wil ons helpen? Het kamp begint op 26 augustus en eindigt op 30 augustus.

Kneuterkamp is een kindervakantiekamp dat altijd in de laatste week van de zomervakantie wordt gehouden. Kneuterkamp is onderdeel van Speeltuinvereniging “Schöneveld” te Doetinchem en het kamp vindt ook op hun terrein plaats. Hier hebben we de beschikking over een ruime speeltuin en een clubgebouw. De kinderen die aan Kneuterkamp meedoen zijn tussen de 6 en 10 jaar oud. Er kunnen in totaal ongeveer 110 kinderen meedoen. Kinderen kunnen zich opgeven via de speeltuinvereniging.

Kunt u de organisatie helpen aan pallets? Laat hieronder uw reactie achter.