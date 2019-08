Er komt een sterrenregen aan, maar verpesten de buien het feest?

Net als ieder jaar trekt de meteoroïdenzwerm Perseïden weer over Nederland. In de nacht van maandag op dinsdag is de kans om vallende sterren te zien het grootst. Maar er zijn wel een paar obstakels.

De Perseïden zijn kleine stukjes van de komeet Swift-Tuttle. Wanneer deze ruimtestofdeeltjes de atmosfeer met hoge snelheid binnendringen, gaan ze gloeien en worden ze zichtbaar.

De sterrenregen komt jaarlijks rond deze tijd voorbij. 'De Perseïden vormen een opvallende zwerm, eentje die vrij actief is', zegt Reinout van den Born van MeteoGroup. Hij geeft aan dat de Veluwe de beste plek is om de vallende sterren te zien. 'Want dat is het donkerste plekje van de provincie. En hoe donkerder het is, hoe beter.'

Buien en volle maan

Of de sterren goed te zien zullen zijn is nog wel even de vraag. 'Er trekken nogal wat buien over, ook komende nacht', aldus Van den Born. 'Je moet het dus echt van de opklaringen tussendoor hebben. En die zijn er niet veel. En dan is er nog de volle maan, die het zich beperkt. Als het dan even opgeklaard is, schijnt er nog vrij veel achtergrondlicht.'

Wie zijn of haar geluk toch wil beproeven, heeft om 4.00 uur de beste kansen vallende sterren waar te nemen. Dan komen er ongeveer honderd meteoroïden per uur voorbij.