Vitesse-icoon Dejan Curovic overleden

Curovic is een van de meest populaire spelers uit de historie van de Arnhemse club. De Serviër scoorde op 21 december 1997 het laatste doelpunt in stadion Monnikenhuizen en maakte op 25 maart 1998 ook meteen de eerste goal in stadion GelreDome. Curovic maakte in totaal 41 goals in het geel-zwart en speelde na zijn tijd in Arnhem ook nog voor FC Groningen.

'DJ Superstar', zoals zijn bijnaam luidde, reikte Vitesse in 2017 de eerste prijs in de clubhistorie uit. In de Kuip overhandigde hij de KNVB Beker aan aanvoerder Guram Kashia.

Leukemie

Twee weken geleden werd hij niet lekker en liet hij zich in het ziekenhuis in Belgrado onderzoeken. Volgens FK Partizan, de club waar Curovic speelde vóór zijn komst naar Vitesse, leed hij aan leukemie. Zondagochtend, een dag na zijn verjaardag, is hij plotseling overleden.

Dejan Curovic is 51 jaar geworden.