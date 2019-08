Viering van het boerenbestaan met NK Hooien in Appeltern

door Menno Provoost

'We hebben een streekmarkt, een oude ambachten, demonstraties, van alles en nog wat', zegt organisator Hilde Beijer. 'Maar het meest belangrijk is eigenlijk ons Nederlands Kampioenschap Hooien.' Twaalf teams mengen zich dit jaar in de strijd om dat kampioenschap. Zij moeten over een parcours zo snel mogelijk een kar laden met balen hooi. Dit moet wel zorgvuldig gebeuren, want de kar moet ook nog over obstakels.

Gertjan Gerritsen uit Wamel is een ervaren deelnemer. Zijn team 'Gas Erop' doet zijn naam eer aan. Achter elkaar vliegen de balen op de kar die in korte tijd volgeladen is. De combinatie komt ook nog zonder problemen over de hindernissen. 'Je moet iets op zondag', zegt hij met een knipoog. 'Het is wel gezellig, potje bier erbij.' Gerritsen is met het hooien in de buurt opgegroeid. 'Met hooi laden is het belangrijk dat je goed stapelt', zegt hij. 'Dat er verband in zit, dat het strak zit. Dan moet het goed komen.'

De tekst gaat verder onder video:

Promotie van de agrarische sector

De feestelijke dagen met ludieke activiteiten hebben wel een serieuze achtergrond. 'Ik ben een boerendochter, mijn man en ik hebben ook een agrarisch bedrijf', vertelt Hilde Beijer. 'We vinden het belangrijk dat we laten zien aan de mensen dat we innovatief bezig zijn. Dat we met kringloopnatuur bezig zijn, met milieu. We doen er van alles aan om zo goed mogelijk en een verantwoord product te produceren. Dat proberen we op een leuke manier aan de burgers duidelijk te maken.'

Met de scherpe kritiek op de sector die ook vaak de kop opsteekt geen eenvoudige opgave, maar Beijer denkt dat de dagen zeker een bijdrage aan een positief beeld kunnen leveren. 'Het evenement wordt steeds leuker, steeds druk bezocht en ik denk dat mensen daar ook echt belangstelling voor hebben. Of de sector ook echt meer gewaardeerd wordt.., dat moet groeien.'

Gerritsen, zelf geen boer, kan zich wel vinden in het achterliggende doel van de Oogstdagen. 'Ze komen vaak negatief in het nieuws. Dat is slecht voor de agrarische sector. Dit laat de sector op een goede en leuke manier zien.' Maar het plezier staat bij hem toch voorop. 'We gaan voor de winst', zegt hij. 'Dat moet ook, vind ik. Maar je krijgt er wel dorst van.'