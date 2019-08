Driel huldigt 15-jarig wielertalent Van Rooijen

Een stoet wielrenners reed mee in Driel met het 15-jarige wielertalent. 'Het is super leuk zegt', Van Rooijen, als ze net uit handen van de voorzitter van dorpsvereniging een envelop overhandigd heeft gekregen. De inhoud ervan mag ze zelf besteden. 'Driel is niet zo heel groot en dat er dan zo'n huldiging is voor mij, dat is natuurlijk echt fantastisch.'

Bloemen voor Sofie

Bloemen kreeg de 15-jarige overhandigd van wethouder Dimitri Horsthuis, die zichtbaar trots de prestatie van Sofie prees. Vrijdag werd Sofie in Alkmaar tijdens de eerste wegrit in zeer slechte weersomstandigheden van het Europees Kampioenschap tweede achter ploeggenote Ilse Pluijmers uit Twente.

Tweede op een EK is natuurlijk mooie prestatie, maar had de 15-jarige uit Driel niet stiekem op meer gehoopt? 'Mijn ploeggenote is eerste geworden. We hebben gewonnen als Nederland, en ik ben gewoon tweede geworden en dat is natuurlijk geweldig.'