Gerrit bestelt het allemaal, maar betaalt niet: elektrische fietsen, campers en een bruiloft

Een oplichter of een verward iemand die eigenlijk niet weet waar hij mee bezig is. Op de Noord-Veluwe regent het klachten van bedrijven die zeggen gedupeerd te zijn door ene Gerrit K. uit Nunspeet. K. bestelt goederen, maar als puntje bij paaltje komt geeft hij niet thuis. Zo bestelde hij elektrische fietsen, een motor, campers en een auto. De man regelde zelfs een bruiloft voor 45 personen.

door Henri van Veen

De zaak kwam aan het rollen toen een van de gedupeerden op Facebook zijn beklag deed. Voormalig Dakar-rijder Arjan Brouwer uit Putten prepareerde een driewieler Piaggio motorfiets met een waarde van 8.000 euro. 'Hij bestelde er ook voor 1.000 euro aan accessoires bij', vertelt Brouwer. De man noemde zichzelf bij Brouwer Zandstra.

Toen de klant de motor niet kwam betalen en ophalen, kreeg de dealer argwaan. Inmiddels is het bericht van Brouwer op Facebook bijna drieduizend keer gedeeld en liggen de identiteit van Gerrit K. en zijn foto op straat.

Hij hing een zielig verhaal op, zijn vrouw was naast hem in bed gestorven en hij had zelf longkanker gehad Gedupeerde Peter Stijkel

Brouwer: 'Ik controleerde het opgegeven adres, maar kwam erachter dat iemand anders er woonde.' Niet lang daarna meldde camperhandelaar Peter Stijkel uit Harderwijk zich bij de Puttenaar. Ook hij had de man over de vloer gehad. De Harderwijker vertelt: 'Hij hing een zielig verhaal op, zijn vrouw was naast hem in bed gestorven en hij had zelf longkanker gehad in januari en wilde reizen zodra hij zijn rijbewijs terug had', vertelt Stijkel.

Stijkel regelde een apk-keuring en moest ook nog een trekhaak achter de vakantiewagen monteren. 'Op de tennisbaan wist iemand me zelfs te vertellen dat deze man bij me een camper had verkocht. Hij was op allerlei plekken geweest. Hij had ook een auto gekocht.'

'Ik ben uren met hem bezig geweest'

K. beloofde contant geld te brengen en de rest over te maken. Stijkel: 'Op het afgesproken tijdstip dat hij de camper zou halen was hij er niet. Ik ben vele uren met hem in de weer geweest. Ook omdat de helft van mijn personeel met vakantie is. Al en met al ben ik zo'n 1500 euro kwijt aan onkosten. Die camper verkoop ik nog wel, daar ben ik niet zo bang voor.'

In Elburg dook de man enkele maanden geleden op bij Stam Caravans. Directeur Ingmar Rietveld: 'Hij zou een camping beginnen in Zuid-Frankrijk en wilde met een camper daarheen. Hij vertelde dat hij in juli ging trouwen en dat de bruiloft hier bij De Haas was en dat hij de huwelijksnacht in de camper op de parkeerplaats zou doorbrengen. Maar zijn aanstaande mocht het niet weten. Die wist van niets.'

Huwelijksnacht op de parkeerplaats? Dat hadden wij nooit toegestaan Medewerker zalencentrum De Haas in Elburg

Bij De Haas herinneren ze zich K. nog. 'Hij heeft de reservering zelf geannuleerd, zoals we dat zelf kunnen nagaan', zegt een van de medewerkers van het zalencentrum. 'Het ging om een feest voor 45 personen. Bij de eerste bespreking bezwoer de man ons dat we later geen telefonisch contact moesten opnemen, want zijn aanstaande wist van niets. Maar de huwelijksnacht op de parkeerplaats? Dat hadden wij nooit toegestaan.'

Rietveld van Stam Caravans in Elburg zegt dat hij en K. een handtekening onder de koopovereenkomst zetten, maar ook die koop ging niet door. 'Hij had bij mijn buren zogenaamd een paar elektrische fietsen gekocht. De buurman liet me toen een foto zien: ken je die man? Ja, van een camper die ik hem verkocht heb. Toen ben ik naar een adres in Nunspeet gereden waar de man zou wonen.'

Camper later verkocht aan ander

Op het adres deed inderdaad iemand open, maar dat was niet Gerrit K. Rietveld: 'Ik vermoed dat het wel familie was, want ze kenden de man wel.' Voor de camperverkoper uit Elburg was het een geluk bij een ongeluk dat hij de camper snel van de hand kon doen aan een andere klant. 'Het ging om een camper van 50.000 euro.'

Motorhandelaar in Putten Brouwer heeft, sinds hij K.'s zoon heeft gesproken, vooral het beeld dat de 'klant' geen bedrieger is, maar een verwarde man. 'Ik was heel erg boos, dat iemand het vertrouwen van je zo kan schaden, maar zo denk ik niet meer. Deze man heeft hulp nodig.'

Niettemin gaat de Puttenaar maandag naar de politie, Stijkel en Rietveld doen dat niet, zeggen ze.

Politie: laat gedupeerden aangifte doen

De politie laat weten de kwestie alleen te kunnen onderzoeken als er aangiftes zijn. 'Formeel moeten gedupeerden aangifte doen. Als je met een winkel zaken doet of wil doen ben je vooralsnog een overeenkomst aangegaan', zegt politiewoordvoerder Ruud Visser.

'Als klant heb je dan wel de verplichting tot afname. Als je niet aan de afspraken voldoet ben je aansprakelijk voor dan geleden schade. Dat lijkt in een aantal gevallen zo.'

Visser benadrukt dat het plaatsen van foto's van mensen 'op social media wordt ontraden'. Visser: 'Wij keuren dit soort acties op deze manier af. Als ondernemer ga je met jouw informatie eerst naar de politie om informatie en advies in te winnen.'

Zie ook: Man (57) plaatst dure bestellingen, maar betalen ho maar

De zoon van Gerrit K. heeft zijn vader al maanden niet gezien, zegt hij tegen Omroep Gelderland: 'Hij houdt zich voor iedereen afzijdig. Niemand kan contact met hem krijgen. Hij neemt zijn telefoon niet op. Op WhatsApp heeft hij ons geblokkeerd, op sms reageert hij niet, op e-mail ook niet. Op Facebook Messenger zie ik dat mijn berichten aankomen die ik aan hem stuur. Maar hij reageert daar niet op.'