Trotse kersverse oom Grot had 'beste gevoel wat er is'

Jay-Roy Grot was bij zijn transfer naar Vitesse al supertrots. Maar nu hij als Arnhemmer zijn eerste doelpunt in het Vitesse-shirt heeft gemaakt, kan het gevoel haast niet meer beter.

'Dit is fantastisch. Ik was er al een paar keer dichtbij vandaag, maar mijn kansen werden van de lijn gehaald en door de keeper gepakt. Ik voelde het dus al wel kriebelen in de wedstrijd. Maar toen ik scoorde kreeg ik een gevoel wat niet te beschrijven is. Het is het beste gevoel wat er is.'

En dat gevoel houdt hij nog wel even vast. Want de aanvaller is net oom geworden. 'Mijn broertje is groot Vitesse-fan. Hij zal dus wel trots zijn op mij. Maar ik weet nog niet hoe hij heeft gereageerd. Of alles heel is gebleven? Ik denk het wel, want hij is net vader geworden van een jongetje. Dus ik ben oom. Het zijn mooie weken voor mij, ik zit goed in mijn vel.'



Foto: Broer van den Boom

'We konden meer punten hebben'

Ook trainer Leonid Slutskiy was blij met de goal van Grot. Want zijn goal leidde de overwinning in. Dus heeft Vitesse na het bonuspunt tegen Ajax vorige week, nu een prima competitiestart. 'Maar het kon nog beter, we konden zes punten hebben', stelt de Rus. 'Nee, dat is een geintje natuurlijk. Ik ben tevreden.'

Unieke actie

Maar dat kon je in de eerste helft niet aan de Rus zien. Er gebeurde iets unieks voor zijn doen. In de hele eerste helft stond de trainer maar twee minuten. De rest zat hij rustig op zijn stoel.

Foto: Broer van den Boom

'Haha, ik moest mijn energie sparen voor de tweede helft. Het is moeilijk om altijd te staan hoor. Maar nee, deze wedstrijd was niet zozeer voor emoties. Ik moest nadenken hoe we de tweede helft wel zouden scoren. Dus dan blijf ik maar zitten.'