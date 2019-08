Vitesse geeft goede seizoensstart vervolg met winst bij Willem II

Zie ook: Vitesse pakt eerste driepunter van het seizoen

In de eerste helft viel er weinig te beleven in Tilburg. Beide ploegen wilden wel, maar kwamen eigenlijk niet verder dan het strafschopgebied. Op een paar halve kansjes na was er niet veel te genieten. Het was zelfs zo saai, dat trainer Leonid Slutskiy zelfs lange tijd rustig op de bank bleef zitten. En dat is bijzonder, want eigenlijk loopt de Rus altijd te ijsberen langs het veld.

Maar in de tweede helft veranderde het beeld. Willem II kreeg wel de eerste kans via een vrije trap, maar vervolgens was het de beurt aan Vitesse. Waar Grot eerder in de wedstrijd wat ongelukkig was in de afronding, kon hij wel scoren toen Linssen de bal voor hem had klaar gelegd: 0-1.

Duel beslist

Zo'n twintig minuten voor tijd besliste Vitesse het duel via Tim Matavz. Weer was het Linssen die belangrijk was en de bal keurig bij de Sloveen had bezorgd. Zo heeft Matavz zijn eerste competitiedoelpunt van dit jaar te pakken en heeft Vitesse vier punten na twee wedstrijden.