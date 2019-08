Mega-meerval van 2 meter 36 gevangen in Oude IJssel

Het duo vist altijd samen, maar op karpers. 'Dit is eigenlijk bijvangst die je niet wil hebben', vervolgt de visser. 'We zijn een klein half uurtje bezig geweest. Een karper vecht heel anders dan een meerval, maar je hoopt toch dat het een karper is die vreemd reageert.' Dat bleek dus niet het geval.

Foto als bewijs

Desondanks zijn de twee ontzettend blij met de enorme vis. Er is direct een foto genomen die als bewijs moet dienen. 'Er gaan wel meer verhalen, maar je moet een foto hebben. Daarom ben ik er ook naast gaan liggen. Zelf ben ik met mijn arm uitgestrekt 2 meter 35 namelijk', aldus Jansen.

In een visvijver in de buurt van Enschede werd vorige week nog een meerval gevangen van 2 meter 27 door Dirk Ditters uit Duitsland. Die moet zijn record nu alweer afstaan.

Jansen en Buijl komen alle twee uit de Achterhoek en zijn het hele weekend aan het vissen. 'Het is echt een weekendje uit. We zitten ook echt op een plekje waar niemand komt en hebben geen last van de kinderen', lachen ze.

'Meervallen eng'

Naast de meerval gaat het ook goed met de karpervangst: 'We hebben er al vijf gevangen', vertelt Jansen. Een stuk leuker dan een meerval, menen de mannen: 'Als je ziet wat voor bek ze hebben, dat is niet normaal. Best een beetje eng'

Foto: Dick Jansen

