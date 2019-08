Kitesurfers op Veluwemeer profiteren van harde wind: 'Dit is zo crazy'

'Dit is zo crazy, echt super vet', zegt een kitesurfster. 'Soms is er een keiharde rukwind, dan vlieg je echt een paar meter de lucht in.' Samen met haar vriend is ze speciaal naar het Veluwemeer gekomen, omdat de wind aan te zee te hard waaide om te surfen. 'Dit is de beste start van mijn weekend.'

'Verslavend'

Meer kitesurfers zochten het Veluwemeer op om te surfen in plaats van de kust. 'Hier in het binnenland zwakt de wind wat in kracht af', zegt een surfer. 'Als de wind rond de twintig knopen ligt, is het voor ons leuk om het water op te gaan.' Voor sommigen is het zelfs verslavend om te doen. 'Als de wind een beetje hard gaat waaien, dan worden we nerveus en gaan we op pad', zegt een kitesurfer. 'Op het water voelt het voor mij spiritueel.'