Jay Roy Grot voelt zich vrij en prettig bij Vitesse: 'Bij VVV had ik teveel taken'

De aanvaller, bekend om zijn fysieke kracht en snelheid, staat vanavond tegen Willem II (20.45 uur) in de basis. Leonid Slutskiy wilde dat vrijdag nog niet bevestigen, maar de trainingen wijzen op een debuut van Grot in de hoofdmacht van Vitesse. 'Ik denk het ook wel een beetje', glimlacht de geboren Arnhemmer op Papendal. 'Ik hoop dat het gaat gebeuren, maar de concurrentie is groot. Iedereen vecht voor zijn plek.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Door de schorsing van Bazoer komt Grot in het elftal. De nieuweling houdt daarmee Navarone Foor op de bank. Grot zal spelen vanaf de linkerkant in een 4-4-2 systeem. Veel wil hij daar overigens niet over kwijt. 'Mijn taken? Dat hou ik liever voor mezelf. We willen de tegenstander verrassen en dan ga ik niet de plannen bespreken', zegt hij wijselijk.

De 21-jarige Grot doorliep de opleiding van NEC. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan VVV Venlo. 'Ik moet vrij zijn. Daar had ik iets teveel taken en dingen waar ik me mee bezig moest houden. Bij Vitesse kan ik echt mijn kwaliteiten gebruiken en kan ik meer doen waar ik goed in ben en waar ik me ook sterk bij voel. Ja, ik kan hier zeker gebruik maken van mijn snelheid. Dat zal ik ook zeker laten zien.'

Bij Vitesse zegt hij zich dan ook goed te voelen. 'Hier wordt gepraat over Europa League. Dat was ik in Venlo niet gewend. Het is heel professioneel, dat merk je en voel je. Dit is een grote club.'