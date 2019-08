Van Mieghem had al afscheid genomen bij De Graafschap: 'Deze trainer heeft vertrouwen in mij'

Daryl van Mieghem had de huur van zijn huis opgezegd, nam afscheid van De Graafschap en was op zoek naar iets nieuws. Totdat Mike Snoei belde: 'Nu het vertrouwen terugbetalen op het veld.'

De vleugelspits kijkt reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen. Vrijdagavond liet Van Mieghem een gretige indruk achter als rechtsbuiten. Hij voelt zich weer gewaardeerd en belangrijk. 'Ik heb het vorig seizoen natuurlijk ook niet altijd laten zien. Ik heb één doelpunt gemaakt. Het contrast met het jaar daarvoor was heel groot', steekt de 29-jarige Amsterdammer de hand in eigen boezem.

Mooie dingen

In het seizoen 2017-2018 grossierde Van Mieghem in assists en goals. Hij werd topscorer en blikvanger van De Graafschap dat ook promoveerde naar de eredivisie. 'Dat oude niveau wil ik weer halen. Ik zie ook mooie dingen gebeuren. We hebben een ervaren as, meerdere goede backs en kunnen weer aan aanvallen denken. Dat is lekker als je een jaar lang bijna alleen op eigen helft hebt gestaan.'

Afscheid

Dat hij nog in Doetinchem voetbalt, is best opmerkelijk. Onder Henk de Jong kreeg Van Mieghem de laatste maanden van het seizoen nauwelijks speeltijd. Hij was al op weg naar de uitgang. 'Ik had hier afscheid genomen en mijn huisje opgezegd. Van beide kanten was er niet echt iets uitgesproken, maar ik was er vanuit gegaan dat dit het was.'

Ervaring

'Totdat de trainer ineens belde. We hebben een fijn gesprek gehad en ik heb hier ook altijd een mooie tijd gehad. Dus het was niet zo moeilijk toen', vervolgt Van Mieghem die nu een contract heeft tot komende zomer. 'Ik ben één van de ervaren jongens en heb ook een wat andere rol nu. Het vertrouwen wil ik terugbetalen op het veld. We gaan vol voor promotie en hebben nu een lekkere start. Maar er valt nog genoeg te verbeteren.'