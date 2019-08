Graafschap-coach Mike Snoei: 'Handjeklap en zoenen doen we wel na afloop hoor'

De ambiance tijdens de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen was direct weer eredivisiewaardig. Het stadion van De Graafschap zat, terwijl half Nederland nog op vakantie is, zo goed als vol. De degradatie is door de fans blijkbaar snel verwerkt en het vertrouwen in een fraai nieuw seizoen lijkt bij de achterban volop aanwezig. Snoei was in zijn nopjes. 'Dit is nog een echte voetbalclub', sprak de coach na de verdiende 2-0 zege op Cambuur.

Enorme kick

'Dat voel je aan alles. Ze zeggen wel eens tegen mij 'lekker dichtbij voor jou De Graafschap'. Maar als deze club honderd kilometer verderop had gelegen en ik had de kans gekregen was ik ook gekomen. Dit is waar je op hoopt maar wat je niet direct verwacht. Een stadion dat lekker vol zit. Het gaf een enorme kick', vertelde de Didammer.

Stoel

Na de wedstrijd was er de gebruikelijke persconferentie. Hier en daar waren er wat vriendelijke woorden tussen Henk de Jong van Cambuur en zijn opvolger Snoei. 'Je bent populair Henk, maar nu is deze stoel van mij', grapte Snoei bij het begin van de nababbel voor de media.

Provocerend gedrag

Het is echter een publiek geheim dat beide trainers niet zo goed met elkaar door één deur kunnen. Zo ergerde De Jong zich nog wel eens aan provocerend gedrag van zijn collega tijdens duels tussen De Graafschap en Telstar.

Vooraf was er vrijdagavond al sprake van wat koude oorlog. De Jong en zijn assistent hadden ruim voor de wedstrijd graag nog even wat spelers en trainers van hun oude werkgever gedag gezegd. Maar Snoei hield de deuren in de catacomben dicht voor het duo van Cambuur.

Handjeklap en zoenen

'Nee, daar werken we niet aan mee', was Snoei ook na afloop duidelijk in zijn reactie. 'Ik word ook wel een beetje moe hoor van die sentimenten. Dat handjeklap en zoenen. Laten we dat gewoon na de wedstrijd doen en dan ook een biertje drinken. En het is toch afgesloten met die andere mensen. Mooie tijd gehad, nog prachtig toegezongen door de supporters. Kippenvel, bijna. En nu weer verder toch?'

Een licht geëmotioneerde De Jong wilde er na afloop geen enkel commentaar meer op geven. 'Ik reageer daar niet op. Dat wil ik niet. Als mensen niet met ons willen praten, moeten ze dat zelf weten.'

Jesse Schuurman

Terug naar de wedstrijd die verdiend door De Graafschap werd gewonnen. '2-0 is prima al hadden we stiekem nog wat meer goals kunnen maken', vond Snoei. 'Het positiespel kan ook nog beter, maar het is goed kritisch te zijn. Ik haal er niet zo snel iemand uit, maar vond Jesse Schuurman vanavond meer dan goed debuteren. Hij heeft wel laten zien waarom hij mocht starten.'