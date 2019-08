Nederlaag NEC komt niet alleen door jeugdigheid

'Je moet oppassen dat je dat niet steeds als excuus gaat gebruiken', zegt trainer François Gesthuizen. 'De gemiddelde leeftijd was 21 en een beetje jaar. Dat zie je ook terug, want het is vaak hollen of stilstaan. Dan gaat het in het hoogste tempo en sommige slimmigheidjes mis je dan. Maar bij de goals doen we dingen niet goed qua keuzes die we maken. Dat heeft niet zoveel te maken met jeugdigheid en daar wordt de wedstrijd wel op beslist.'

NEC begon sterk, maar na de 1-1 zakte het in. 'Op dat moment waren we de kluts kwijt en hadden we minder grip op ze. Ik denk inderdaad dat die goal daarvoor de aanleiding was. Die goal deed wat mentaals met de spelers, het was ook een tikkie. Het was daarna broos en dat levert na rust één momentje van onachtzaamheid een tegendoelpunt op.'

De 1-2 viel uit een strafschop die werd veroorzaakt door doelman Mattijs Branderhorst. 'Ik geef een rebound weg en ik wil er kort op komen. Hij chipt de bal over mij heen en dan loopt hij tegen mij aan. Wat wil je dan dat ik doe? Ik kon daar in mijn ogen niks anders aan doen, ik kan niet in één keer mijn benen weghalen. De scheids gaf hem, omdat er contact was. Er was ook geen VAR.'

'We moeten nu niet bij de pakken neer gaan zitten. Niet op elkaar gaan zeiken, bij elkaar blijven nu. Maar het is geen lekker begin. We hadden thuis winnend willen beginnen. Je komt op 1-0 voor en is er weinig aan de hand. We deden toen de dingen die we hebben afgesproken. Na de 1-1 zijn we even de kluts kwijt en weten we het niet om te zetten.'