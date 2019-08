Bevlogen en fel De Graafschap klopt met overtuiging Cambuur

De nieuwe coach had vooraf al aangekondigd op de aanval te willen spelen en liet zijn elftal ook vanaf het begin gericht naar voren spelen. Met El Jebli achter de drie spitsen Van Mieghem, Seuntjens en Hamdoui zit er in de voorhoede ook genoeg creativiteit om aantrekkelijk combinatievoetbal te spelen. De wat meer houterige Seuntjens is de kapstok en het aanspeelpunt van het vernieuwde De Graafschap.

Volle en sfeervolle Vijverberg

De thuisploeg, voor bijna tienduizend enthousiaste toeschouwers, begon sterk op De Vijverberg. Dat leidde in het begin vooral voor kansen van Daryl van Mieghem die onder Snoei weer belangrijk is gemaakt en het vertrouwen krijgt. Ook Cambuur meldde zich een aantal keren voor het doel van Hidde Jurjus.

Op de lat

Hamdaoui raakte met een vrije trap de lat, Maulun deed dat even later ook voor Cambuur. Het bleef lang 0-0, waarbij De Graafschap een licht veldoverwicht had. Achterin stonden met Toine van Huizen en Ted van de Pavert twee solide en fysiek sterke verdedigers. Op het middenveld vormden Jesse Schuurman en de teruggekeerde Gregor Breinburg een goed duo.

In de extra tijd van de eerste helft kreeg De Graafschap een goedkope penalty. Seuntjens werd heel licht naar de grond getrokken, maar van een strafschop was geen sprake. El Jebli pakte het cadeautje dankbaar uit.

Controle

Na rust begon De Graafschap fel en kwam het al snel op 2-0. Na een lange aanval kwam de bal via Breinburg bij Seuntjens die van rechts op de achterlijn in de korte hoek binnen tikte. Mac-Intosh zat er nog licht aan. Daarna had De Graafschap controle en kreeg het nog een paar goede kansen op meer goals. Vet was nog dichtbij met een enorme pegel van afstand, maar Stevens liet de marge niet verder oplopen.