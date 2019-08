Handhavers Avri schrijven bonnen na maand van coulance

door Menno Provoost

Na een maand met de nodige kinderziektes is het nieuwe afvalsysteem met ondergrondse containers voor restafval volgens inzamelaar Avri nu helemaal op orde. Dat betekent ook dat er geen oogje meer dicht gaat voor mensen die er een potje van maken.

'De aanloopproblemen die we hadden met de containers zijn nu opgelost', zegt bestuurder van Avri Stefan van Someren. 'Dus het wordt nu ook het moment om wat strenger op te gaan treden tegen mensen die de fout in gaan. Onze inwoners hebben er belang bij dat de openbare ruimte schoon blijft. Ze maken zich zorgen over afval naast containers. Dat is ook de reden dat mensen die dit willens en wetens blijven doen, daar de consequenties van moeten ondervinden.'

Extra handhavers aangenomen

Voor de invoering van het nieuwe systeem waren honderden nieuwe containers nodig, die de nodige problemen kenden. Zo waren er storingen in de controle van de afvalpassen die toegang moeten geven tot de containers, waardoor mensen hun afval daar niet kwijt konden. Daarbij werd het klantcontactcentrum in Geldermalsen overstelpt met individuele problemen en vragen, waardoor het slecht bereikbaar was. De handhavers waren daarom deze eerste periode terughoudend in het uitschrijven van bekeuringen voor vervuilers. Maar daaraan komt nu een einde, waarschuwt Avri.

Er zijn met de invoering van het nieuwe systeem extra handhavers aangenomen die in kliko's snuffelen en afval in de openbare ruimte inspecteren om vervuilers te betrappen. Voor handhaver Rogier, die om privacyredenen niet met zijn achternaam wordt vermeld, is er werk aan de winkel. Zijn werkterrein is Tiel. 'Een schone stad geeft veel meer leefplezier', zegt hij. 'En dat is toch wel een heel belangrijk doel voor mij om het afval te controleren.'

Controle op kliko's

Ook de controles van de kliko's in de wijken zijn van groot belang, vindt Rogier. 'Als de burgers enigszins verantwoordelijkheid hebben voor het afval dat ze uiteindelijk ook gekocht hebben, en dat ook op een fatsoenlijke manier gerecycled willen zien, dan moeten ze het gewoon netjes weggooien.' De handhaver snapt dat sommige mensen zich in hun privacy aangetast kunnen voelen. 'Dat mensen vinden dat we in hun privéleven zitten te graaien, daar kan ik me ergens wel wat bij voorstellen. Maar aan de andere kant: als er afval in zit dat er niet in hoort, begaan ze gewoon een strafbaar feit en daar gaat het eigenlijk om.'

Het grote merendeel van de inwoners heeft ook alle begrip voor de controles, stelt hij. 'De boel schoon houden, dat vinden heel veel mensen fijn. Zij zeggen ook: 'Pak ze flink aan'. Het is alleen jammer dat het op deze manier moet. Dat mensen niet het fatsoen hebben om hun afval gewoon op een normale manier weg te gooien.'

Geen extra geld in het laatje

Inwoners die betrapt worden, krijgen een boete van 95 euro plus 9 euro administratiekosten van het Centraal Justitieel Incassobureau. 'Dus de gemeente Tiel krijgt daar niks van en de Avri krijgt daar niks van', zegt Rogier. 'Dus mochten mensen denken dat wij op boetejacht zijn omdat dat extra geld in het laatje brengt, dat is dus niet het geval.'

Hoewel de toegangsproblemen met containers opgelost lijken, kunnen er nog wel andere storingen voorkomen, bijvoorbeeld als er een te grote zak klem zit of als de container vol is. Ook kunnen er nog individuele problemen met afvalpassen zijn. Avri waarschuwt dat het ook in zo'n geval nooit toegestaan is om een zak naast een container te plaatsen.

Inwoners kunnen gebruik maken van de aangewezen reservecontainer en contact opnemen met Avri om het probleem te verhelpen. Volgens de afvalinzamelaar is het aantal meldingen sterk afgenomen waardoor het klantcontactcentrum, op piekmomenten na, weer beter te bereiken is.