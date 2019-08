INTERVIEW | Wilco van Schaik: 'NEC kan niet meer zo stoer zijn als de afgelopen jaren'

Vorig seizoen mondde uit in een rampseizoen. NEC was misschien wel meer dan ooit een crisisclub waar opnieuw mensen sneuvelden. Wat heb jij daarvan geleerd?

'Ik heb er nu twee seizoenen opzitten. Veel dingen hadden we anders en beter moeten doen. De les is nu dat we heel duidelijk moeten zijn en veel scherper en nauwkeuriger moeten worden in onze keuzes. Selectief zijn in de mensen die achter onze nieuwe visie staan. Vorig jaar hebben we een te grote broek aangetrokken. We konden het niet brengen. We kunnen niet meer zo stoer zijn als de afgelopen jaren en moeten pas op de plaats maken.'

Daarom ook geen grote uitspraken dat NEC dit jaar kampioen moet worden?

'Het is niet reëel. Aan onze stand zijn we verplicht om de nacompetitie te halen, maar we moeten wel onze plek weten, dit seizoen. We hebben pas drie nieuwe spelers gehaald, omdat we kritischer zijn dan ooit. We kunnen ons simpelweg geen fout permitteren, omdat we financieel geen risico's kunnen nemen. De spelersbegroting is met meer dan een half miljoen euro gedaald. Daarom passen we ook jeugd in, dit seizoen. Maar die is wispelturig en daar kun je niet direct van alles van verwachten. De situatie is gewoon niet rooskleurig. Dus moet je je plannen bijstellen en dat begint bij structuur. Maar natuurlijk, wij willen iedere wedstrijd winnen.'

Hoe ziet die nieuwe visie er nu in hoofdlijnen uit?

'We gaan meer eisen. Spelers moeten meer initiatief tonen en meer investeren. Alles is er bij NEC, de randvoorwaarden zijn fantastisch. We hebben een voedingsdeskundige, een chef-kok, drie trainers, mentaal, fysiek. Alles is aanwezig. We moeten creatief met onze centen omgaan. Mensen die je anders zeven dagen in dienst hebt, werken nu vier dagen. Maar dan wel de top van Nederland. Zo optimaliseren we ons klimaat. Meer uren maken en jezelf elke dag willen ontwikkelen. Bij ons kan elke speler beter worden, wat een win-win voor speler en club oplevert. Maar je moet er als speler ook veel zelf aan willen en voor doen. Dat proces stimuleren we en daarin dagen we spelers elke dag uit.'

Kun je een concreet voorbeeld noemen?

'De donderdagmiddag was bij ons altijd een beetje een loze dag. En is dat bij meer clubs in de eerste divisie zo, omdat er vrijdag wordt gespeeld. Onze wissels krijgen nu een extra programma op donderdag en dat zorgt ervoor dat we extra aandacht en uren aan deze spelers kunnen besteden, waardoor we geen dag verliezen. Elk uur dat voorbij gaat, kun je nooit meer inhalen als voetballer. Zo ontwikkel je en ben je bezig beter te worden.'

Doen voetballers te weinig?

'Voetballers in Nederland hebben het te makkelijk. Ze krijgen geld omdat ze profs zijn, maar velen zijn geen topsporters. Als ik kijk naar het hockey in een intensieve periode of wielrenners, of naar iemand als Dafne Schippers: die trainen vele malen harder en méér dan een voetballer. Daar bestaan ook geen excuses voor. Voetballers worden vaak gepamperd en krijgen, ook thuis, te horen dat ze de beste zijn. Als je praat met bewegingswetenschappers of inspanningsfysiologen, dan kunnen wij gewoon méér doen. Je moet er gewoon heel veel voor doen om de top te bereiken.'

Waarom gebeurt het niet?

'We zijn te behoudend. Veel mensen houden nog altijd de oude cultuur in stand. De voetbalwereld is te angstig voor nieuwe dingen. Als ik kijk naar hoe een ploeg als Jumbo-Visma innovatie toepast en niet alleen in mechaniek, dan kunnen wij daar veel van leren. De topclubs besteden het geld vaak wel echt goed. Daar is de innovatie verder en wordt er meer uitgehaald. Toen Erik ten Hag bij FC Utrecht binnenkwam met andere vernieuwende ideeën stond iedereen op zijn achterste benen. Dat was een aardverschuiving. Dat zag je ook in het begin bij Ajax weer. Maar kijk wat het heeft gebracht in het vooruitdenken.'

Zelf maak je heel veel uren in het voetbal en ben je overal bij betrokken. Je bent behalve algemeen ook nog eens technisch directeur van NEC. Kan dat allemaal?

'Ik heb dat er niet zelf bij gepakt, hè? Ze hebben het gevraagd, omdat er geen geld is bij NEC voor een technisch directeur. Nee, ik ben geen voetbalgoeroe. Maar ik verzamel wel topmensen om mij heen van wie ik genoeg kennis krijg. Ik leer van elke dag en iedere ervaring die ik meemaak en dat sla ik op om toe te passen. Ik laat me adviseren en informeren door hele kundige mensen uit de sport in de breedte en uit de voetbalsport specifiek, mensen die ik al jaren ken. Soms vraag ik ze ook gewoon of ze me willen helpen. En je hoeft niet alles zelf te doen. Het komt ook neer op delegeren. Op kantoor heb ik veel enthousiaste en goede mensen. En aan de technische kant doet Nick Kersten (scout, RvdM) het merendeel van het uitvoerende werk met zijn scoutingteam. Want we hebben daarnaast een complete scoutingsafdeling.'

Ben jij een controlfreak en een workaholic?

'Werken vind ik vooral leuk. Een workaholic ben ik niet, dat vind ik ook een negatief woord. Maar wel een controlfreak, hoewel ik mensen wel altijd in hun verantwoordelijkheid wil laten werken. Ik loop mezelf nooit voorbij en heb ook altijd rust. Ik noteer alles en kan op die manier niets vergeten. Dat kan niet, vind ik, dus moet je dat regelen en organiseren. Ook dat heb ik mezelf moeten aanleren. Maar mijn time-management moet optimaal zijn. Mijn agenda is heilig. Daarom vergeet ik ook niets. Dat zorgt voor rust. Ik slaap altijd prima en kan ook goed ontspannen. Ik ben wel iemand die dan wil dat alles perfect geregeld is. De wijn moet top en koud zijn en de glazen vol. Daar ga ik heel ver in. Mijn vrienden houd ik bij elkaar en als iemand niet komt opdagen op de zeldzame momenten dat we afspreken, krijgen ze ruzie met me.'

Wat drijft jou dan als algemeen directeur van NEC?

'Ik wil mensen helpen, beter maken, ontwikkelen en plezieren in het leven, dat is een innerlijke drive. Het komt uit mijn hart. Om te helpen en mensen in beweging te brengen, heb ik een podium nodig. Dat podium is NEC en dat moet succesvol zijn. Door bijvoorbeeld bedrijven met elkaar te verbinden, supporters te zien juichen, of jonge mensen zich te laten ontwikkelen. Ik wil zelf ook succesvol zijn en leg de lat daarin heel hoog. Ik ben niet gauw tevreden en kan dat al helemaal niet langere tijd zijn. Er is altijd weer een nieuwe uitdaging.'

Iemand die de lat ook iedere dag hoog legt is ondernemer Marcel Boekhoorn, met wie jij een goed contact hebt. Hij heeft wel eens gezegd 'NEC is mijn kindje en daar zal ik altijd voor blijven zorgen'. Komt er een mooi moment dat hij echt in de club gaat stappen?

'Voorlopig niet, maar ik hoop dat hij het later ooit gaat doen. Alles klopt natuurlijk, ook in het plaatje als Nijmegenaar en groot fan van de club. Het is bijna een droom. Maar Marcel is een drukke ondernemer met wel 45 bedrijven. Hij heeft de tijd ook gewoon niet. Daarnaast is er een stuk vertrouwen dat hij moet terugkrijgen vanuit het verleden. Als hij iets doet, wil hij het goed doen.'

Maar Boekhoorn wil het ook niet alleen doen...

'Deze zomer heeft hij ons opnieuw niet in de steek gelaten, want het stond er penibel voor. Samen met de vaste mensen stond hij toch weer op. Anders dan vroeger, maar ze waren er wel. Hij is nog steeds enorm betrokken. Maar we moeten van Marcel en ook een klein aantal anderen niet de pinautomaat van NEC maken. Het klopt dat hij deze zomer heeft gezegd dat hij wil zien wie er nog meer hart voor de club heeft. Anderen zijn nu ook opgestaan en het proces dat hij in gang wilde zetten, ga ik voortzetten. Meer mensen bij de club betrekken, groter worden, samen bouwen. Eén ding wil ik duidelijk stellen. Als Marcel Boekhoorn er niet was geweest de afgelopen jaren, had NEC niet meer bestaan. Daarom mogen alle fans en mag heel NEC op zijn knieën om die man te bedanken.'

Geloof jij in een investeerder die de club financieel draagt ?

'Geld is nodig om succes te maken. Kijk naar de top zes van dit moment. Ajax heeft de aandelen verkocht, Feyenoord heeft de Vrienden van Feyenoord, AZ was zonder de 80 miljoen euro van Scheringa nooit zover gekomen en Vitesse heeft zijn Russische eigenaar. Dat is privégeld. Ik verzeker je dat de top zes van nu dat de komende jaren ook nog zal zijn. Succes is maakbaar en daarom geloof ik in een investeerder of een klein consortium. En dan samen met de supporters, de medewerkers, de sponsors en andere stakeholders aan die club bouwen en samen succes beleven. Dat is mijn doel, daar sta ik elke dag voor op.'

