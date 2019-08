Zomer in Gelderland week 2: van Alphen tot Angerlo

IJzevoorde staat na week 1 Zomer in Gelderland aan kop, maar de vraag is natuurlijk hoe lang dat zo blijft.

Van Alphen tot Boven-Leeuwen

Komende week zetten we Alphen (12 augustus), Vorchten (13 augustus), Angerlo (14 augustus), Leuvenheim (15 augustus) en Boven-Leeuwen (16 augustus) op z’n kop. Tijdens de uitzendingen zie je natuurlijk veel van het dorp, maar je kunt er ook zelf op uit en ontdekken wat voor moois deze prachtige Gelderse dorpen te bieden hebben. We hebben de bezienswaardigheden, wandel- en fietsroutes (en meer) voor je op een rij gezet. Klik hierboven op de dorpen om naar die informatiepagina’s te gaan.

Op weg naar Zomer in Gelderland

De afgelopen weken heb je al kennis kunnen maken met de deelnemende plaatsen in het programma Op weg naar Zomer in Gelderland. Alle uitzendingen kun je hier terugkijken.

Kun je niet genoeg krijgen van ons?

Quiz: hoeveel weet jij van tien jaar zomer in Gelderland

Hoeveel weet jij - na tien seizoenen - eigenlijk van Zomer in Gelderland? Kijk je al vanaf het begin in 2010? En wat weet jij van de dorpen die we deze week gaan bezoeken? We hebben een enquête uitgestuurd en weten alles, maar dan ook alles over de dorpen en de inwoners. We gaan je kennis testen in een aantal quizzen. Heb je deel 1 gemist? Klik dan hier. Ben je klaar voor deel 2?

Zomer in Gelderland zie je van 5 tot en met 30 augustus elke werkdag om 18:20 uur bij Omroep Gelderland.

