Bryan Linssen blijft Vitesse nog een seizoen trouw

door Richard van der Made

Eind vorig seizoen liet de dynamische en snelle aanvaller weten dat een vertrek misschien goed zou zijn voor beide partijen. 'Dit is wellicht een goed moment, waar beide partijen iets aan overhouden', sprak Linssen destijds. Maar nu het seizoen is begonnen lijkt de veel scorende speler vrede te hebben met nog een succesvol seizoen Vitesse.

Tekst gaat verder na de video:

Veel speeltijd

Hij heeft nog een contract tot de zomer van 2020. '100 procent zeker kun je het natuurlijk nooit zeggen, maar de kans is niet groot dat ik wegga. Ik ben er ook niet mee bezig en ben er ook rustig onder', verklaart Linssen na de training op weg naar het uitduel met Willem II. 'Weet je, jaren geleden keek ik er anders tegen aan. Toen ik bij FC Groningen speelde bijvoorbeeld. Toen moest ik echt weg. Maar ik zit hier goed op mijn plek. Ik ben aanvoerder, voel me lekker en heb veel speeltijd.'

Geen must

'Daarnaast hebben we een goede ploeg en ook een leuk team. Het is geen must om weg te gaan', vertelt een openhartige Linssen die bij Vitesse zijn derde seizoen ingaat. Vooral zijn eerste seizoen was bijzonder succesvol met 19 goals in 44 wedstrijden over alles competities. 'Er is wel wat voorbij gekomen, maar dat zag ik niet zitten en daardoor werd het ook concreet.'

Brutaal

Linssen ziet ook kansen met de huidige selectie van Vitesse. 'We hebben karakter in de ploeg en ook veel ervaring. Er zijn wat brutale jongens bijgekomen in de goede zin van het woord. Geen lieverdjes op het veld maar die schijt hebben aan alles. Dat heb je nodig', doelt Linssen op onder meer de nieuwkomers Bazoer en Tannane. 'Bazoer komt uit de Ajax school. Weet hoe je met druk om moet gaan. Dat is weer een mooie ervaring voor deze ploeg. Ik hoop dat we de lat dit seizoen hoog kunnen leggen.'