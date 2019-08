Wijnboeren uit Achterhoek blij met warme weer

'We hebben dit jaar twee andere wijnen dan de jaren daarvoor', aldus Masselink. De wijnen zijn wat hoger in alcoholpercentage vanwege de rijpheid van de druiven die zorgt voor een andere smaakbeleving. Ook in het werkproces heeft de wijnboer het een en ander aangepast. 'Bij lagere temperaturen heb je meer bladeren nodig om de gewenste suikers in de druiven te krijgen. Het hele werkproces wordt aangepast aan de warmte. We krijgen een beetje Italiaanse toestanden.' Volgens Masselink zorgen de warme zomers ervoor dat de Achterhoek als wijngebied een voorsprong krijgt op de rest van Nederland. 'We liggen de laatste jaren steeds voor op Zuid-Limburg.'



Ondanks dat het warme weer goed is voor de ontwikkeling van zijn druiven, hoopt Masselink dat er binnenkort weer wat regen gaat vallen. 'Wij hebben het liefste vanaf nu redelijk normaal weer', aldus Masselink. 'Niet te warm, niet te nat en niet te koud. Dan gedijen de druiven het beste. We kunnen ook wel wat regen gebruiken, omdat de troszetting op dit moment aan de gang is. Er moet wat vocht in de bessen komen, dus we kunnen zeker wat regen gebruiken.'