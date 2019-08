Genoeg vrijwilligers: 48e editie van huttenbouw Ewijk van start

'We hebben meerdere oproepen gedaan, in de krant, op Facebook. Ik ben er bijna 30 uur mee bezig geweest, naast mijn gewone baan', zegt organisator Tom Reuvers. 'We hebben gewoon echt minimaal 50 vrijwilligers nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen.'

Radiopresentator Hans van den Hoorn in gesprek met Tom Reuvers:

Toen hij begin juli nog lang niet voldoende aanmeldingen van vrijwilligers had, kwam de 48e editie van het spektakel serieus in het geding. 'Dan was het gewoon niet doorgegaan', zegt Reuvers realistisch. 'En dat zou wel heel zuur zijn geweest, want het is voor die kinderen echt een prachtige week.' Reuvers is blij dat er zich na zijn oproep voldoende mensen hebben gemeld. 'En ook al mensen voor volgend jaar, die nu niet konden in verband met werk.'