Celstraf voor mislukte overvallen en straatroof in Arnhem

De Arnhemmer maakte gebruik van een balletjespistool, dat veel leek op een echt vuurwapen. Hij droeg een masker. De man heeft bekend. Ook wil hij professionele hulp accepteren.

Verjaagd met een mes

Tegen de man was zes jaar cel geëist. In oktober 2018 werd hij door een snackbareigenaar met een mes verjaagd toen hij de snackbar Onder Linde in Arnhem wilde overvallen. Een maand later werden twee overvallers verjaagd door de eigenaar van snackbar 't Beumertje, ook in Arnhem.

Daarnaast heeft de Arnhemmer diezelfde maand in zijn woonplaats iemand beroofd. Hij zou achter het slachtoffer zijn aangelopen, hem hebben bedreigd met een vuurwapen of taser en die taser hebben aangezet. Daarbij zou onder meer een mobiele telefoon, bankpas en OV-chipcard zijn buitgemaakt.

De man is ook schuldig bevonden aan een poging tot oplichting van internetbedrijf Coolblue. Hij moet bovendien een eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 weken uitzitten, omdat hij in de proeftijd opnieuw in de fout ging.

