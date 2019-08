Polderpop moest in 30 jaar liefst 11 keer verkassen

Terwijl vrijwilligers zich bezighouden met de opbouw van twee podia, bladert vrijwilliger van het eerste uur Erik Brugman door een map met krantenartikelen. Niet zonder trots, want het zijn niet de minste namen die hij de afgelopen jaren wist te strikken. De Staat, Marike de Jager en Kensington, bijvoorbeeld.

Brugman: 'Wij vinden het leuk om bands een podium te geven en ze daarna ook te zien groeien. En we zijn wel trots dat we die kwaliteit er tussenuit pikken.'

De Staat op Polderpop. Foto: Erik Brugman

Marike de Jager op Polderpop. Foto: Erik Brugman

Dit jaar was er beduidend minder tijd om nog bands te kunnen strikken. Pas in juni was duidelijk dat het festival kon doorgaan. Het wordt nu gehouden op een bedrijventerrein bij Lieskens Wengs, net buiten Leuth.

Het huidige terrein van Polderpop. Foto: Erik Brugman

Er nu maar hopen dat er geen mensen zijn die bezwaar maken. Zoals vorig jaar, toen bekend werd dat Polderpop na vele omzwervingen weer neerstreek bij het terrein van schutterij De Vriendering, midden in het dorp. 'Wij hadden er vooraf al twijfels over of het daar wel gehouden kon worden, gezien de geluidsnormen. Maar volgens berekeningen die de gemeente Berg en Dal had laten maken, moest het kunnen', aldus Brugman.

Veel goodwill

Tijdens het festival werden de geluidsnormen bij de aangrenzende huizen toch overschreden, zodat Polderpop opnieuw op zoek moest naar een nieuwe locatie. 'We hebben heel veel goodwill, dus we hebben op plekken gezeten waar we vanuit een eigenaar konden zitten. Maar zodra die iets anders met het terrein ging doen, bijvoorbeeld huizen bouwen, mochten we weer vertrekken.'





Ondanks die eeuwige zoektocht hebben Brugman en de andere vrijwilligers het bijltje er nooit bij neergegooid. Daardoor mag Polderpop dit weekend zijn dertigste editie beleven.

Er is nog maar één ding dat roet in het eten kan gooien: het weer. 'Het zou dit weekend kunnen gaan spoken. Wat we vanochtend zagen voor Leuth viel nog mee, maar het is gewoon goed in de gaten houden.'