'Ik heb levenslang', weduwe teleurgesteld na vrijspraak moord in Nijmeegs café

door Rob Haverkamp

Moord, volgens het Openbaar Ministerie. Maar de rechtbank en in hoger beroep het gerechtshof gingen daar niet in mee. De man kreeg 7 jaar cel en tbs opgelegd voor doodslag. Wettig en overtuigend bewijs dat de dader een vooropgezet plan had om te doden ontbreekt, tot verdriet van Laura Beijerinck uit Nijmegen.

Voelt als moord

'Het is goed uitgelegd, waarom ze dat niet zo konden doen', zegt ze. Dat hielp haar wel. 'Maar het voelt voor mij gewoon als moord. Hij gaat niet voor niks naar huis om een mes te halen en komt vervolgens weer terug.'

Toch ligt dat juridisch genuanceerder. 'Het is afschuwelijk voor de weduwe wat hier gebeurt is', reageert raadsheer Rutger Wery van het gerechtshof in Arnhem. 'En ik kan me heel goed voorstellen dat zij het heel moeilijk vindt dat dit niet juridisch als moord wordt beschouwd. Maar als rechter heb je toch de wet toe te passen.'

'Dan los ik het zelf wel op'

Thuis een mes ophalen is dus geen bewijs voor moord. Het kan ook voor bescherming of bedreiging gebruikt worden. Ook de opmerking naar agenten toe 'dan los ik het zelf wel op', is geen bewijs. De dader is ook niet direct het café in gegaan, maar probeerde getuigen van de ruzie te spreken voor de deur van het café.

Bovendien is vastgesteld dat de dader een ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft en zijn daad beging in een opwelling. Raadsheer Wery: 'Dat hij uit frustratie en niet zozeer uit een vooropgezet plan deze daad heeft begaan. En dan kom je uit op doodslag.'

Levenslang

Tot op de dag van vandaag wordt de getraumatiseerde Laura geplaagd door nachtmerries en herbeleving van wat ze zag in de nacht van 30 april 2017. De gapende wond in de linkerzij van haar liefde staat op haar netvlies gebrand, zoals alles van die nacht.

Ze kan niet meer werken, moet wachten met behandeling tot de zaak is afgerond en slikt medicijnen om het leven enigszins draaglijk te maken. In haar spreekrecht heeft ze de dader nog duidelijk proberen te maken wat dat voor haar betekent. 'Welke straf jij ook krijgt, ik heb levenslang.'