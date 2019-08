Olympisch kampioene Elis Ligtlee onthult eigen straatnaambord: 'Bijzonder voor een 25-jarige'

Tijdens de huldiging in Eerbeek in augustus 2016 zei burgemeester Van Hedel dat er een plein naar Elis vernoemd zou worden. Die belofte is dinsdag ingelost. De Olympische titel is het absolute hoogtepunt in de carrière van Ligtlee.

'Het bleef een hele tijd stil', vertelt ze. 'Maar erg speciaal om juist op deze dag een eigen plein te krijgen. Ik ben 25 jaar en heb een eigen plein. Dat kunnen niet veel mensen van 25 jaar zeggen. denk ik zo. Ik vind het bijzonder.'

Foto: Omroep Gelderland

'Het gaat goed met me'

De Eerbeekse is inmiddels gestopt met baanwielrennen. Ze miste plezier in wat ze deed en had niet langer de motivatie om er vol voor te gaan. 'Het gaat goed met me. Ik ben een eigen bedrijf begonnen en geef lezingen', vertelt ze.