Vitesse komt met actietarief voor Airborne-wedstrijd: € 7,50

Voor alle tribunes geldt deze wedstrijd dezelfde prijs voor een wedstrijdkaartje: € 7,50. Dit is een verwijzing naar het getal 75, want dit jaar is de Slag om Arnhem precies 75 jaar geleden. Kinderen tot en met 16 jaar betalen € 3,75.



Op initiatief van de Supportersvereniging Vitesse startte Vitesse in 2007 met het eren van de Airborne-veteranen rondom de jaarlijkse ‘Airborne-wedstrijd’ in september. Deze wedstrijd staat in het kader van de herdenking van de Slag om Arnhem, die in 1944 plaatsvond.



Vitesse speelt op 21 september in een speciaal wedstrijdshirt, er zijn veteranen uitgenodigd en er zijn verschillende sfeeracties aangekondigd. Het actietarief wordt aangeboden in samenwerking met hoofdsponsors Burgers’ Zoo en Nederlands Openluchtmuseum.