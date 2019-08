Jeukrups snoept al het geld op: 'Nu komen de ratten'

De bestrijding van de eikenprocessierups kost gemeenten dit jaar vele malen meer dan andere jaren. Sommige gemeenten zijn zelfs tonnen kwijt aan het verwijderen van de rups met de irriterende brandharen. Dat komt vaak uit het potje van de ongediertebestrijding en die is nu nagenoeg leeg, vreest het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen.

'Wethouders vinden het over het algemeen niet fijn om terug te moeten naar de gemeenteraad met een budgetoverschrijding. Dat betekent dat ze proberen uit te komen met de budgetten die er zijn. Daar krijgen we bij andere plagen last van. Er zullen bijvoorbeeld meer ratten voorkomen', voorspelt directeur Bastiaan Meerburg.

Is het genoeg?

Gemeenten zelf durven het nog niet zo hard te stellen. Gemeente Berg en Dal bijvoorbeeld is volgens een grove schatting 35.000 euro kwijt aan de eikenprocessierups, terwijl het hele budget voor ongediertebestrijding 45.000 euro bedraagt. 'Er is dus nog wel wat over, maar het is nog te vroeg om te zeggen of dat genoeg is. Het probleem van ratten is bij ons bekend, dat kan gaan opspelen', beaamt een woordvoerder.

Brummen daarentegen financiert de bestrijding van de eikenprocessierups uit de algemene reserve, de spaarpot van de gemeente. 'Daardoor kan je niet aangeven ten koste waarvan het dan gaat.'

Budget al overschreden

In Apeldoorn, waar ze ruim 200.000 euro kwijt zijn aan de jeukrups, is het potje al wel leeg. 'Het budget wordt dit jaar overschreden, maar dit heeft geen gevolgen voor de mate van bestrijding. Wij maken geen keuzes in het bestrijden van plagen. Wanneer de veiligheid in het geding is of als er overlast wordt ervaren, bestrijden we de plaag. Zo hebben wij afgelopen jaar ook last gehad van de letterzetter en hiervoor een tal van bomen moeten kappen en herplanten.'

Ede, dat met bijna 300.000 euro voor de jeukrups misschien wel het meeste kwijt is aan de bestrijding, wist daarmee echter binnen budget te blijven. 'Het is qua bedrag vergelijkbaar met de uitgave in 2018. We hebben het begroot dus het gaat niet ten koste van iets anders', laat een persvoorlichter weten. Toch was dat meer geluk dan wijsheid. 'Het liep de spuigaten uit en dat heeft ons overvallen. Maar op gegeven moment waren er gewoon geen bestrijders meer voorhanden.'

'Preventie werkt'

Meerburg heeft wel een tip voor volgend jaar: preventie. 'Een aantal gemeenten koos voor preventie: die zijn al veel eerder begonnen met de bestrijding. Daar was naderhand minder actie nodig. Preventie werkt dus en zorgt er ook voor dat de kosten over het algemeen lager zijn. Ik hoop dat meer gemeenten beseffen dat ze geld kunnen besparen door het hele jaar door de cyclus van de rups te beheersen, en niet alleen in de periode dat er brandharen zijn.'

