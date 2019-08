Rouwend Scherpenzeel begraaft verongelukte vader (44) en dochter (4)

De uitvaart begon om 10.00 uur in cultureel centrum De Breehoek, dat speciaal was opengesteld voor publiek. De sfeer binnen was verdrietig. In de schaarsverlichte zaal stonden twee levensgrote foto's van vader en dochter opgesteld. Vrienden van de dartclub droegen de kisten van Theo en zijn dochter naar binnen. De dienst werd gefilmd voor moeder Manon, die nog in het ziekenhuis ligt. Dochter Sanne kon de begrafenis bijwonen met dank aan de wensambulance, die haar vanuit Duitsland naar Scherpenzeel bracht.

Ongelooflijk en onbegrijpelijk

Sprekers verhaalden over het ongelofelijke verdriet dat de onbegrijpelijke dood van de twee veroorzaakt, maar lieten ook blijken dat er naast het verdriet ook plaats moet zijn voor andere dingen. Daarom liet de dienst zien hoe Theo en Yara waren. 'Twee vrolijke mensen die genoten van het leven,' aldus begrafenisondernemer Simone Beijer.

Tekst gaat verder onde de foto:



Foto: Simone Beijer Uitvaartzorg

En zo klinkt er naast treurige muziek ook ineens 'Laat de Zon In Je Hart'. Het was het lievelingslied van de 4-jarige Yara. Zij zong het altijd samen met haar vader uit volle borst mee. Haar zus Sanne vond ook dat dit nummer moest klinken in Scherpenzeel.

Na de dienst volgde een stoet door het dorp (de tekst gaat verder onder de video):



'Blijf het gezin steunen'

Naast vrienden en familie sprak ook de loco-burgemeester. Het tekent hoe diep de dood van de twee het dorp raakt. Het gezin met jonge kinderen stond en staat midden in de gemeenschap. Vader Theo was bijvoorbeeld elftalbegeleider van de plaatselijke voetbalclub. Ook leden van de club waren daarom aanwezig. Net als de scouting, in uniform om op weg naar de begraafplaats een erehaag te vormen. De loco-burgemeester riep de gemeente op het gezin vooral te blijven steunen. 'Zoals u tot nu toe gedaan heeft.'

Aan het einde klonken muziek en de woorden 'Don't Worry About a Thing, Every Little Thing Will Be Alright' door de zaal en werden de kisten naar buiten gedragen. Langs de route naar de begraafplaats betuigden mensen hun medeleven.

Tijdens de uitvaart kreeg iedereen een busje bellenblaas mee. Om op de begraafplaats bellen naar de lucht te blazen. Als kleine kusjes. Scherpenzeel rouwt.