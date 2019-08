Brugspringers worden extra gewaarschuwd

'We hebben wel al dertig formele waarschuwingen uitgedeeld', geeft coördinator handhaving Hans Gerritsen aan. 'Dan gaat het vooral om jeugd die we hebben aangesproken. Daarnaast hebben we hun ouders een brief gestuurd over de risico's en gevaren daarvan.' Het risico op letsel door het springen van bruggen is volgens Gerritsen om verschillende redenen groot: 'Je kunt niet zien wat er onder water ligt. Er kunnen fietsen en boodschappenkarren in het water liggen. Daarnaast is het geen formeel zwemwater en controleren wij dus de kwaliteit ook niet.' Maar bovenal benadrukt Gerritsen het verdrinkingsgevaar: 'De belangrijkste reden is misschien wel dat er vanwege de scheepvaart allerlei stromingen kunnen ontstaan.'



Onder de mensen die toch van de brug zijn gesprongen zijn volgens Gerritsen nog geen gewonden gevallen. 'Gelukkig hebben we dat nog niet meegemaakt', aldus de coördinator, die dat ook wil voorkomen. 'Maar we zien een toename van het water voor recreatief gebruik en daarmee lopen ook de risico's op. We willen voorkomen dat er ongelukken komen.' De grote borden worden nu opgehangen, maar het verbod op het springen van bruggen gold al langer: 'Er hingen al borden die kleiner en minder zichtbaar waren. Omdat de druk groter wordt verdienden ze een opknapbeurt en moest het beter zichtbaar worden.'