Nijmeegse milieuclub: 'oorlog' als Nederland niet aan klimaat werkt

Premier Rutte heeft een persoonlijke brief gekregen van milieuclub MOB uit Nijmegen. Als het kabinet de natuur en het klimaat niet beter beschermt, ziet de club dat als een 'oorlogsverklaring', valt in de brief te lezen

MOB wil een oplossing voor het klimaatprobleem en wil de teruggang van biodiversiteit in ons land stoppen. In de brief eist de Nijmeegse club dat Rutte de Nederlandse stikstofuitstoot flink verlaagt. Zo niet, dan gaat de club opnieuw strijden tegen vergunningen voor wegenaanleg, woningbouw en landbouw. 'Wij zullen in alle provincies een groot aantal vergunningen gaan aanvechten', aldus de brief.

Strijd tegen stikstof

De Nijmeegse organisatie heet voluit Mobilisation for the Environment en was eerder ook betrokken bij het afkeuren door de Raad van State van het Nederlandse stikstofbeleid. Dat had ingrijpende gevolgen voor veel verleende vergunningen voor bouwprojecten in Nederland. Volgens MOB gaat het om 3300 vergunningen in heel Nederland. De Nijmegenaren hopen snel duidelijk te krijgen om welke vergunningen het precies gaat.

'Trukendoos'

MOB ziet niet graag dat talloze projecten voor verduurzaming, zoals windmolens en biologische bedrijven, vertraging oplopen. 'Voor ons is het de grote vraag of de regering werkelijk bereid is om de stikstofproblematiek grondig aan te pakken', aldus de brief, waarin ook sprake is van 'dweilen met de kraan open'. Volgens Johan Vollenbroek van MOB, gebruikt de overheid een 'trukendoos' als het gaat om stikstof.