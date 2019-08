Politie speurt naar inbreker in Nijmegen

De politie had in de nacht van donderdag op vrijdag de handen vol aan een zoekactie in Nijmegen. Een politiehelikopter en brandweerboot speurden in de omgeving van de Westkanaaldijk naar een inbreker.

De man had zich verstopt in de bosjes en had naar verluidt even daarvoor zijn slag geslagen op het industrieterrein bij de Westkanaaldijk. Volgens een videocorrespondent is hij door onbekende oorzaak gewond geraakt.

Toen de man eenmaal was gevonden en aangehouden, bracht een ambulance hem onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis. Een busje, dat mogelijk door hem is gebruikt, werd door een berger meegenomen.

Het is vooralsnog onbekend of er meerdere verdachten waren en of er iets buit is gemaakt.