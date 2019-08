Met je boerka de bus in, en dan? VVD en CDA willen duidelijkheid

Het verbod op de boerka en andere gezichtsbedekkende kleding is officieel. Maar hoe ga je dit handhaven? De Gelderse VVD en het CDA willen van het provinciebestuur weten hoe dit wordt gecontroleerd in het openbaar vervoer. Aanbesteding van het OV gebeurt immers door de provincie.

door Bastiaan van Blokland

De partijen vragen aan het college hoe de vervoerders de nieuwe wet gaan toepassen en hoe zij dit communiceren naar hun reizigers. Ook vragen zij of het bestuur bereid is te eisen dat vervoerders geen mensen met gezichtsbedekkende kleding meer toelaten. En als een vervoerder zich niet houdt aan de wet, heeft dat dan consequenties?

'Prioriteiten: de bus, de stallen'

Luuk van der Veer, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, vindt het niet nodig om nu al vragen te stellen: 'Ik reis veel met het openbaar vervoer, misschien wel het meest van alle Statenleden. Ik kan me niet herinneren in Gelderland iemand in boerka te zijn tegengekomen.'

Een dieselbus die fijnstof uitstoot, is wat hem betreft een groter probleem. 'Wij stellen onze prioriteiten', zegt Van der Veer. 'Onze fractie zou liever zien dat VVD en CDA net zo actief zijn bij het handhaven van de brandveiligheid in stallen, het dierenwelzijn in stallen, het niet schieten met hagel op groepen vogels - zo kunnen we nog wel even doorgaan.'

'Onzinnig en populistisch'

Frans Bruning, GroenLinks: 'Dit is volstrekt onnodig. Er is nog niets aan de hand. Het is zo onzinnig. Ik heb nooit eerder gehoord dat nú vragen worden gesteld over iets wat nog niet aan de orde is. Als er nou situaties ontstaan waarbij ontzettend veel mensen met gezichtsbedekkende kleding in de trein zitten, dan kun je gaan nadenken over hoe hiermee om te gaan.'

Dat VVD en CDA hier nu op inhaken, noemt Bruning 'populistisch'. Toch is het boerkaverbod een feit. 'Wet is wet en daar moet iedereen zich aan houden', zegt het Statenlid. Maar het is wel een wet die er niet was gekomen als het aan hem en zijn partij lag.

'Duidelijkheid geven'

Dirk Vreugdenhil, fractievoorzitter van de ChristenUnie, is het niet met Bruning eens. Hij vindt de vragen prima, omdat ze duidelijkheid geven over een kwestie waar zoveel om te doen is. 'Kijk naar wat er laatst in Nijmegen gebeurde. Als er duidelijkheid is, gebeuren er geen dingen waar je achteraf spijt van hebt.'

'Als je een wet hebt, moet je hem uitvoeren. Ik snap die vragen dan ook wel. Maar de primaire verantwoordelijkheid voor de handhaving ligt volgens mij bij de opstellers van de wet: het Rijk', zegt Vreugdenhil. Maar ook hij geeft, net als Van der Veer, aan dat de ChristenUnie de vragen niet gesteld zou hebben. 'Voor ons is dit niet zo'n halszaak, omdat zich nog geen situaties hebben voorgedaan.'

Terecht?

Eerder deze week maakte Omroep Gelderland de balans op voor wat betreft handhaving in de verschillende gemeenten. Onlangs werd een vrouw in boerka weggestuurd uit een speeltuin in Nijmegen. De gemeente maakte toen excuses, nadat discussie oplaaide over het besluit de vrouw weg te sturen.

