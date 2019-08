'Donker gekleed tweetal op scooter', politie zoekt getuigen na brand zonnestudio

De politie gaat ervan uit dat de brand in de zonnestudio in winkelcentrum Rijkerswoerd woensdag is aangestoken. Ook andere branden in Arnhem-Zuid worden onderzocht.

De politie zoekt naar getuigen van de brand in de zonnestudio, waarbij de vlammen uit de voordeur sloegen. Eén getuige vertelde de politie dat twee donker geklede personen op een zwarte scooter zich uit de voeten maakte. Nu wil de politie graag weten of er meer mensen zijn die iets gezien of gehoord hebben ten tijde van de brand, zoals een 'verdacht persoon' of dito voertuig.

Meer branden onderzocht

Arnhem-Zuid kampt volgens de politie al enige tijd met branden en daarbij wordt brandstichting niet uitgesloten. De branden worden, net als die bij de zonnestudio, onderzocht.

Rond 4.15 uur rukten de hulpdiensten woensdagnacht uit richting het winkelcentrum. Al snel bleek het te gaan om de zonnestudio. De brandweer is woensdag in alle vroegte uitgerukt voor een brand in winkelcentrum Rijkerswoerd in Arnhem. Al snel bleek het te gaan om brand in een zonnestudio.

