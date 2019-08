Uitzonderlijke hitte eist vooral levens ouderen

Tijdens de hittegolf eind juli overleden in heel Nederland bijna 3000 mensen. Dat is 400 meer dan in een gemiddelde zomerweek. Opvallend is dat het aantal doden vooral steeg in Oost-Nederland. In onze regio werden dan ook uitzonderlijke temperaturen gemeten, van boven de 40 graden.

De voorlopige sterftecijfers komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Doordat er meer ouderen zijn, is de extra sterfte relatief gezien beperkt, schrijft het CBS.

Van alle mensen die in de hittegolf overleden, woonden er 669 in Oost-Nederland. Dat betekent dat 23 procent van de mensen die gestorven zijn in die periode in het oosten woonden. Van hen waren 371 boven de 80 jaar oud. Er zijn geen specifieke cijfers voor Gelderland. Onder Oost-Nederland vallen Gelderland, Overijssel en Flevoland.

Ouderen sterven vaker

In Nederland hadden we te maken met een hittegolf tussen 22 juli en 27 juli. Hij was kort, maar hevig, en er werden temperaturen gemeten die tot dan nog nooit waren waargenomen. De 'extra sterfte' kwam vooral voor bij mensen van 80 jaar en ouder. Bijna 1700 mensen van 80+ overleden in de hittegolfweek.

In Oost-Nederland was meer extra sterfte dan in de andere landsdelen van Nederland, terwijl in Noord-Nederland de sterfte juist lager was dan tijdens de hittegolf in 2018. In Zuid-Nederland, waar de weeksterfte in de zomer relatief wat hoger ligt dan in de andere landsdelen, was de extra sterfte ook beperkt.

