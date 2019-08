'Suppen' op de Linge moet dagjestoerist naar de Betuwe lokken

door Esther Hendriks

Op het vlakke water met alleen het geluid van je peddel in het water en al het groen om je heen vergeet je even de sores van de dag. 'Meditatief' noemt de supliefhebber het. Reden voor Wortelboer om juist op de Linge een sup-bedrijf te beginnen. 'We zijn vanuit Amsterdam hiernaartoe verhuist, weg van de drukte.'

Bij het opzetten van zijn bedrijf kreeg hij hulp vanuit het regionaal investeringsfonds. Waardoor hij een boot kon aanschaffen om met bezoekers de Linge af te varen naar de mooiste plekjes.

Bekijk hier de video, de tekst gaat daaronder verder:



'Safari' over de Linge

Met het geld vanuit het fonds organiseert Sol 'safari's' over de Linge. Het geld heeft hen een zetje in de rug gegeven. 'We kunnen nu een beleving over de Linge bieden, in plaats van alleen maar tien sups op een plas.' En die beleving moet zelfs dagjesmensen vanuit de Randstad naar de Betuwe trekken.

Om dat voor elkaar te krijgen startte de waterliefhebber drie weken geleden een tweede supbedrijf in Amsterdam. Een tactische zet: 'Het is ons visitekaartje. Zo van: kijk dit is leuk, maar op de Linge, dat is pas bijzonder.'

Over het Regionaal Investeringsfonds (RIF):

In 2017 is door de gemeenten van Regio Rivierenland een investeringsfonds ingesteld om initiatieven op het gebied van agribusiness, logistiek en recreatie en toerisme te stimuleren. Er zijn jaarlijks twee rondes om subsidieaanvragen te doen voor concrete projecten of haalbaarheidsstudies. De aanvragen worden beoordeeld door een 'economic board'. Dat zijn negen kopstukken uit onder meer het bedrijfsleven en onderwijs. In de eerste twee jaar van het fonds zijn 137 projecten ingediend, waarvan er 66 toegekend zijn. In maart waren er 19 projecten afgerond. In totaal is er op dat moment 1,4 miljoen euro aan uitgegeven. De volgende ronde om aanvragen te doen begint op 14 september en loopt tot 26 oktober.