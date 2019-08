Wim en Anja hebben een huis vol herten en willen er nog meer

Tegeltjes, servies, lampjes, puzzeltjes, beeldjes van herten. Je kunt het zo gek niet bedenken of Wim en Anja Steenbergen uit Nieuwaal hebben het. Het stel verzamelt al vijf jaar lang alles waar een dier op staat. Inmiddels heeft het stel al bijna 800 hertenitems, maar dat is nog lang niet genoeg!

Wim en Anja houden van de Veluwe. 'We gaan daar regelmatig fietsen en hopen dan herten tegen te komen,' vertelt Anja. Maar meestal zagen ze geen herten en dus begonnen ze een verzameling. Het huis staat er vol mee. Maar volgens de Nieuwaalse kan daar nog meer bij.

De oproep is onderdeel van het televisieprogramma Zomer in Gelderland. Elke werkdag staat Zomer in Gelderland in een dorp of buurtschap met een team van 10 mensen klaar om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel en om de titel 'Mooiste plaats van Gelderland' binnen te slepen. Donderdag 8 augustus staan zij in Nieuwaal. Gelderland helpt probeert gedurende de dag een hulpvraag op te lossen. Dit keer was het de hulpvraag van Anja en Wim.



Opoffering slaapkamer

De verzameling werd te groot. Maar toen dochter Arianne het huis uit ging, had het stel meer ruimte om hun verzameling kwijt te kunnen. 'Eigenlijk moest ik het huis uit voor de verzameling,' grapt de dochter. Maar het stel is nog lang niet klaar met zoeken. 'We gaan rommelmarkten af op zoek naar nog meer producten waar nog meer herten op staan,' vertelt Anja. Zo zoekt haar man Wim nog een wandelstok met een gouden of zilveren hertenkop erop. En Anja zoekt nog servies. 'Maar als mensen andere spullen hebben waar herten op staan, dan willen we dat graag ook hebben.'

