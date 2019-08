Fruitteler trekt aan de bel: 'Maak een einde aan sancties en herstel relatie met Rusland'

Fruittelers hebben nog altijd last van de Russische boycot op landbouwproducten uit de EU. Die boycot was het antwoord op economische sancties tégen Rusland. Vijf jaar later is er niets veranderd. Fruittelers eisen een einde aan de sancties, waaronder Marc André de la Porte uit Dreumel.

door Bastiaan van Blokland en George Borghouts

Zolang de sancties van kracht zijn, exporteren de telers niets richting Rusland. Terwijl juist dat land enorm belangrijk was voor hun handel. De la Porte noemt de sfeer onder de telers 'bedrukt'. 'We merken dat het rendement in de perenteelt onder druk staat; we krijgen te weinig centjes voor de peren en dat geeft geen optimistische sfeer.'

De Russische boycot was vijf jaar geleden een reactie op de economische sancties van Europa en Amerika naar aanleiding van de Russische annexatie van de Krim en de steun van Rusland aan de separatisten in Oost-Oekraïne. In juni van dit jaar heeft president Poetin de sancties verlengd tot eind 2020.

'Heel moeilijk'

Toch zaten De la Porte en zijn collega's de afgelopen jaren niet op hun handen. Ze zochten naar oplossingen, naar uitwijkmogelijkheden, zoals Brazilië en China. 'Maar dat gaat erg moeizaam', vertelt de teler. 'Het is heel moeilijk om fruit te exporteren, door vergunningen, kwaliteitseisen en protectionisme.'

Mondjesmaat gaat er nu fruit richting die landen. Het blijft een fractie van wat eerder in Rusland werd geconsumeerd. Daarom moet de 'Europese politiek' bij zinnen komen, en de handelsrelatie worden hersteld, meent De la Porte. Hij vindt dat Brussel geen oog heeft voor de eigen agrarische sector.

Dat steekt des te meer, omdat de Europese Unie wél subsidies uittrekt om gewassen aan te planten. 'Dat gaat om miljarden, terwijl wij in Europa meer dan voldoende fruit hebben. Onzinnige subsidies; als de markt vraag heeft, wordt er wel aangeplant, maar ga geen subsidie geven terwijl niemand het fruit opeet.'

De boer op

En dus trekken De la Porte en zijn collega-telers ten strijde. Ze proberen Brussel te bewegen de sancties op te heffen, door statements uit te brengen en te zorgen dat zij gehoord worden door Europarlementariërs.

Ondanks alles is de Dreumelnaar optimistisch. Hij houdt de hoop dat Brusselse politici iets doen met de kritiek van de telers. Daarnaast: het gaat prima met zijn peren. 'Hij krijgt goed vorm en de smaak komt erin. Over een paar weken liggen er weer peren in de winkels', besluit De la Porte.