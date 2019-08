Elektrisch karretje met ouderen duikt op in heel Gelderland

Een boodschapje, een bezoek aan vrienden, of gewoon even naar het park. Voor veel ouderen helaas niet meer zo vanzelfsprekend. Het openbaar vervoer heeft zich op veel plekken in de regio teruggetrokken, en mantelzorgers worden vaak al overvraagd.

Laagdrempelig

En dus is daar de eletrocar, een soort golfkarretje dat in plekken als Groenlo, Ulft en Winterswijk als taxi dienst doet. De vervoersdienst is laagdrempelig, kleinschalig én niet duur.

Ouderen kunnen vaak op de dag zelf nog bellen of ze een ritje kunnen boeken. Betalen gaat op basis van een vrije gift, zodat ook mensen die het minder breed hebben van het voertuig gebruik kunnen maken.

Bekijk de reportage (de tekst gaat verder onder de video):



Initiatieven

De wagentjes worden geleverd door het bedrijf Electrocar BV uit Montferland, dat al jaren elektrisch transport voor bijvoorbeeld luchthavens verzorgt. 'We zien steeds meer stichtingen en initiatieven ontstaan om ouderen langer thuis te laten wonen', zegt Leonie Wienhoven. Het bedrijf ontwikkelt zelf voertuigen voor specifieke doelgroepen, zoals mindervaliden. 'Met de vergrijzing zie je dat de vraag toeneemt. En het is duurzaam elektrisch vervoer, veel instellingen vinden dat belangrijk.'

Oefenen

In Doetinchem en Wehl werden onlangs twee nieuwe electrokarren aangeschaft. Zo'n vijftig vrijwilligers gaan daar aan de slag, zegt Fons Weling van de Stichting Contact op Wielen die de wagentjes heeft aangeschaft. 'We hebben ze nu voor het eerst in gebruik en oefenen met het rondbrengen van de eerste ouderen.'

Ten onder aan eigen succes

Aalten was er juist als een van de eersten bij. Jaren geleden startten de eerste karretjes bij zorginstelling Marga Klompé. Directeur Marcel Duvigneau: 'De vraagt neemt alleen maar toe. Het gaat bijna ten onder aan zijn eigen succes.'

Met ondersteuning van gemeenten, subsidie en aantal particuliere gulle gevers is de aanschaf en het onderhoud van de karren 'goed te doen'. Maar het grootste struikelblok is het hebben van een goede groep vrijwilligers, zegt Duvigneau. 'Dat blijft moeilijk. We willen graag uitbreiden, vooral de tijden waarop de dienst beschikbaar is.'

Zie ook: