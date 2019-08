Zorginstelling Dunya opnieuw in problemen: half miljoen aan declaraties blijft onbetaald

Dunya Zorggroep, een multiculturele zorginstelling in Arnhem, zit opnieuw in de problemen. De multiculturele zorginstelling in Arnhem eiste meer dan 500.000 euro aan declaraties van zorgverzekeraar Stad Holland, maar die hoeft dat (nog) niet te betalen. Dat oordeelt de rechtbank in Rotterdam.

Dunya Zorggroep kwam eerder in opspraak toen Menzis de instelling beschuldigde van fraude en valsheid in geschrifte. Menzis weigerde nieuwe persoonsgebonden budgetten uit te betalen en kreeg daarin gelijk van de rechter. De locatie in Elst moest daarop sluiten.

Nu heeft een rechter zich opnieuw gebogen over een geschil tussen Dunya en een zorgverzekeraar. Het draait om declaraties van veertien verzekerden die in Arnhem zorg ontvangen van Dunya. Stad Holland heeft daarvoor dit jaar meer dan een half miljoen euro aan declaraties ontvangen, maar weigert die uit te betalen. Dunya eiste het geld op in een kort geding.

Te veel onduidelijk

De rechter oordeelt vandaag dat de Schiedamse zorgverzekeraar echter (nog) niet hoeft te betalen. Er is nog te veel onduidelijk en dus moet de rechtmatigheid van de declaraties verder worden uitgezocht, eventueel in een bodemprocedure.

Zo heeft Dunya ook zorg gedeclareerd als wijkverpleging, wat echter geldt als langdurige zorg voor bijvoorbeeld dementerenden of persoonlijke verzorging. Dat valt allemaal onder andere zorgpotjes die Stad Holland niet hoeft te betalen.

Stad Holland stelde bovendien vragen bij de hoogte van het aantal gedeclareerde uren en het aantal gekwalificeerde zorgmedewerkers. 'Voor die veertien verzekerden gaat het hier om 22 procent van onze totale kosten van wijkverpleging, terwijl die veertien verzekerden maar 1,4 procent van al onze verzekerden uitmaken', illustreert een woordvoerder van Stad Holland de hoogte van het bedrag. Dat ook een onderbouwing voor de zorg van de behandelend huisarts ontbrak, deed de alarmbellen afgaan.

'Onvoldoende professionele aanpak'

Waar Stad Holland spreekt van een vermoeden van fraude, gaat de rechter niet zover. Die wijt het aan 'onvoldoende professionele aanpak aan de zijde van Dunya'.

Welke gevolgen dit heeft voor de zorginstelling en haar cliënten, is nog onduidelijk. In de rechtszaak stelde Dunya voor grote problemen te komen als ze geen geld zouden ontvangen: het personeel moet betaald worden en de patiënten hebben zorg nodig. Directeur Dilan Kocer was nog niet bereikbaar voor een reactie.

Stad Holland reageert verheugd op de uitspraak. Ze wachten een eventuele bodemprocedure af. 'Wij gaan er zelf geen starten, want wij hebben tot nu toe nog niks betaald en dus geen schade geleden', aldus een medewerker van de afdeling Bijzonder Onderzoek.

Inspectie is nog in gesprek

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die bij de sluiting van de locatie Elst nog moest dreigen met dwangsommen om de patiëntendossiers te krijgen, zegt nog altijd in gesprek te zijn met Dunya, 'over de overdracht van dossiers en de borging van de kwaliteit van zorg op locatie Arnhem'. Ze wil dat verder nog niet toelichten.

